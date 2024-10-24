Erhürman: Seçim hukuken tamamlanmadı

Mecliste görevli üç hukukçunun görüşünün önemine vurgu yapan Tufan Erhürmen, "Meclis mevzuatını uygulamak bu üç hukukçunun görevi" dedi. Mecliste devir teslim yapılmasına rağmen, fiilen ve hukuken görevin Zorlu Töre'de olduğunu söyleyen Erhürman, "Meclis başkanlığı arabasına, koltuğuna oturmak, meclisi açmak yetkisine sahip kişi sadece Töre. Şu anda Öztürkler'in başkanlığı yok hükmündedir. Zorla adım atmak olası değildir. Başka meclis yok. Sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

"Ben hukuka uymayayım, yargı yolu da kapalı" demek, meclisi yok saymaktır. Biz Ziya Öztürkler'in başkanlığını tanımıyoruz. Bu bizim tavrımız değil yani, meclis hukukçuları da aynı görüşte. Bundan sonraki süreç de Öztürkler'in başkanlığını reddetme üzerinden ilerleyecektir. Şu anda resmen meclise darbe yapılıyor. Meclise sahip çıkmak hepimizin görevidir. Meclise de hukuka da sahip çıkmaya devam edeceğiz.