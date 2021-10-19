Erhürman: Seçim tarihi Cumhuriyet Meclisi tarafından belirlenmeli

ads ads ads ads
19/10/2021

ads
ads
ads
Erhürman: Seçim tarihi Cumhuriyet Meclisi tarafından belirlenmeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptığı görüşme sonrası basın açıklaması yaptı.

Aralık ayından bu yana nisap sorunu yaşandığını söyleyen Erhürman, erken genel seçim tartışmalarının yeni olmadığını ifade etti. Erhürman bugün gerçekleşen Danışma Toplantısı’nda Aralık ayında seçim yapılmasıyla ilgili bir öneri yapılmadığını söyledi Erhürman, doğru olanın seçim tarihinin Cumhuriyet Meclisi tarafından belirlenmesi olduğunun altını çizdi. 

BRTK

19/10/2021 15:12
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: tufan erhürman
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.