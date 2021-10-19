Erhürman: Seçim tarihi Cumhuriyet Meclisi tarafından belirlenmeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptığı görüşme sonrası basın açıklaması yaptı.

Aralık ayından bu yana nisap sorunu yaşandığını söyleyen Erhürman, erken genel seçim tartışmalarının yeni olmadığını ifade etti. Erhürman bugün gerçekleşen Danışma Toplantısı’nda Aralık ayında seçim yapılmasıyla ilgili bir öneri yapılmadığını söyledi Erhürman, doğru olanın seçim tarihinin Cumhuriyet Meclisi tarafından belirlenmesi olduğunun altını çizdi.

BRTK

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19/10/2021 15:12