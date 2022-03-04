Erhürman: Seçimde ana sloganı istikrar olanlar, sandalye kapmaca oyunu oynuyor

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümette “bakan değişikliği” tartışması yaşandığını belirterek, hükümetin ilk günden bu tartışmaların içinde “boğulduğunu” söyledi.

Erhürman, “Seçimde ana sloganı ‘istikrar’ olanlar, ‘sandalye kapmaca’ oyununu oynuyor” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun “merak etmeyin bu 5 yıllık bir kabine değildir’” açıklamasını hatırlatan Erhürman, memleketin “istikrarlı bir şekilde batırılmaya devam edildiğini” savundu.

Erhürman, belediyeler reformu konusuna ilişkin, “Ne Anayasa’yı ihlal ettiririz, ne de belediyeler konusunda memleketi allem gallem edecek bir tavra destek veririz” dedi. Erhürman, yerel yönetimler reformunun yapılması gerektiği ve belediye sayılarının azaltılması gerektiği konusunda da net olduklarını kaydetti.

Erhürman, katıldığı bir televizyon programında ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“HÜKÜMET İLK GÜNDEN TARTIŞMALARA BOĞULDU”

Erhürman, “bakan değişikliği konusunun konuşulduğuna” ilişkin değerlendirmede bulunarak, “Böyle bir tartışmanın olduğunu, söz konusu durum hakkında ciddi yalanlamaların da gelmediğini” söyledi.

“Hükümet ilk günden bu tartışmaların içinde boğuldu” diyen Erhürman, Meclis başkanlığıyla ilgili tartışmaların da tüm bunlara eklendiğini belirtti.

“Yaşanan gelişmelerin, ‘bir şey yapmak için ya da bir şey olmak için siyaset yapmak’ ile açıklanabileceğini” söyleyen Erhürman, “Yine döndük ve bir şey olmak için siyaset cenderesinin içine kapıldık. Bu arkadaşların felsefeleri bir şey yapmak değil, bir şey olmak üzerinedir” dedi.

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) seçimi ‘istikrar’ kelimesiyle geçirmesine rağmen bakanların yerlerinin değiştirildiğini belirterek bunu eleştiren Erhürman, söz konusu durum hakkındaki gelişmelerin siyasetin itibarını da yerle bir ettiğini ileri sürdü.

“KIBRIS TÜRK HALKININ İRADESİNİN İTİBARI ZEDELENİYOR”

Son 3 yıldır yaşananlara sevinmediklerini ifade eden Erhürman, “Bu siyasetin itibarını zedeliyor. Halk, Meclis’teki 50 milletvekilini aynı kefeye koyuyor. Arkadaşların bu yaşattıkları Meclis’in itibarını zedeliyor. Kıbrıs Türk halkının iradesinin itibarını zedeliyor” diye konuştu.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun “Merak etmeyin bu 5 yıllık bir kabine değildir’ sözünü hatırlatan Erhürman, “Seçimde ana sloganı ‘istikrar’ olanlar, ‘sandalye kapmaca’ oyununu oynuyor” dedi.

Türkiye’deki elektrik konusundaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Erhürman, hükümet ile muhalefetin bir konuda hemfikir olduğunu söyledi. Hükümetin elektrikteki KDV’yi yarı yarıya indirdiğine, muhalefetin ise tamamen sıfırlanmasını istediğine işaret eden Erhürman, söz konusu durumun “elektrikte veya akaryakıtta zammın kaçınılmaz olduğu ancak bu zammın tamamen halka yansıtılmaması” durumu olduğunu belirtti.

“ZAMLAR AYNA ETKİSİYLE HALKA YANSITILAMAZ”

“Hem döviz yukarıya doğru seyrediyor hem de akaryakıt fiyatları artıyorsa, akaryakıtta ve elektrikte zam kaçınılmazdır. Buna rağmen Türkiye, ‘ben devletin gelirlerinden, vatandaşın alım gücünü korumak için vazgeçerim’ diyor” diyen Erhürman, ülkede de zamların ayna etkisiyle halka yansıtılmaması gerektiğini söyledi.

Aksi halde halkın alım gücünün düşeceğini söyleyen Erhürman, “Vatandaş işletmelerden bir şey alamayacak. Esnafın, işletmelerin elektrik dolayısıyla girdi maliyetleri artması, esnafı batıracak. Mecburen işçi durduracaklar. Vergi de ödeyemeyecekler ve dolaylı olarak bu tekerlek maliyeyi de etkileyecek” dedi. Maliyenin bir milyar borç yükü altına sokulduğunu savunan Erhürman, “Bu borcun altına Maliye girer, KIBTEK’in akaryakıtını Maliye alır ve vatandaşın alım gücünü korursunuz” diye konuştu.

“MEMLEKET İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE BATIRILMAYA DEVAM EDİLİYOR”

“Memleket istikrarlı bir şekilde batırılmaya devam ediliyor” diyen Erhürman, “Sorumsuzluk kelimesi, elektrik konusunda ne yapıyorsanız onun adıdır. Memleketi buralara getirdiniz” şeklinde konuştu.

Erhürman, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, söz konusu savaşın ülkeye “dolaylı ve doğrudan birçok etkisinin” olduğuna işaret ederek, hayvancının girdi maliyetlerinin daha da pahalı olacağını söyledi.

“ELEKTRİĞE ZAM, HER ŞEYE ZAM DEMEKTİR”

“Sanayiciye ‘çok elektrik tüketme’ demek, aynı zamanda ‘üretme’ demektir” diyen Erhürman, “Elektriğe zam, her şeye zam demektir. Çoklu tarifeyi kaldırdık dediler, zamanlı tarife üzerinde çalışıyoruz dediler. İş artık maskaralığa döndü” ifadelerinde bulundu.

Son 3 yıldır UBP hükümetlerine birçok öneri yaptıklarını söyleyen Erhürman, “Ana muhalefet olarak Doğru bir iş yapmak isterseniz yanınızda yer alacağız dedik. Çünkü memleket krizden geçiyor” dedi.

“BELEDİYE REFORMU SADECE BELEDİYE SAYILARINDAN İBARET DEĞİLDİR”

Belediyeler reformu konusuna ilişkin Erhürman, bu konunun “rasyonel” bir biçimde konuşulması gerektiğini söyledi. Nüfus olarak neyin baz alındığını soran Erhürman, “Eğer samimiyseniz oturalım masaya ve çalışalım. İlke nedir? Belediye reformu sadece belediye sayılarından ibaret değildir. Coğrafi olarak belirlememiz lazım. Nasıl bağlama yaparsak hizmet en iyi gider?” diye sordu.

“Ne Anayasa’yı ihlal ettiririz, ne de belediyeler konusunda memleketi allem gallem edecek bir tavra destek veririz” diyen Erhürman, yerel yönetimler reformunun yapılması gerektiği ve belediye sayılarının azaltılması gerektiği konusunda da net olduklarını kaydetti.

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04/03/2022 12:16