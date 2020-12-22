Erhürman: Seçime dıştan müdahale normalleştirilmemeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimine dıştan müdahale edildiğinin araştırılmasıyla ilgili önergenin araştırılmasının reddedilmesiyle ilgili yapılan eleştiriler üzerine mecliste konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın “Müdahale lehinize olduğunda sorun yok rakip lehine olunca sorun oluyor?” sözlerine tepki gösterdi

Tufan Erhürman mecliste söz alarak müdahalelerin normalmiş gibi kabul edilemeyeceğine vurgu yaparak, bu söylem biçiminin bir süredir tekrarlandığına dikkat çekti.

1994’teki araştırma önergesine UBP evet dedi

Erhürman, 1994’teki araştırma önergesine UBP’nin de evet dediğini anımsatarak çıkan raporun müdahaleyi belgelediğini söyledi. Yapılan açıklamalarda “bu seçimlere müdahale olmadı” denmediğini, “oldu ama önceden de oldu” şeklinde beyanlar olduğunu kaydeden Erhürman, “Hangi seçimle ilgili olursa olsun CTP olarak araştırma önergesine evet oyu vermeye hazırız” dedi ve gerekirse özeleştiri yapmaya da hazır olduklarını kaydetti.

CTP olarak evet oyu vereceğiz

Tufan Erhürman, 26 yılda yapılan tüm seçimlerin 8 ay gibi kısa sürede araştırılıp doğru sonuca varılmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, Arıklı’nın bu önerisinde samimi olmadığını söyledi. Akılcı bir öneriyle gelinmesi halinde tüm araştırma önergelerine CTP olarak ‘Evet’ oyu kullanacaklarını ifade eden Erhürman, “Hiçbir şeyden sakınmıyoruz. Benim partim lehine de var olduğunu iddia ediyorsanız ben özeleştiri yapmaya hazırım. Ama siz de hazır olun” şeklinde konuştu. Pazartesi günü verilecek önerge 1994 raporundan 2020’ye kadar tüm müdahalelerin araştırılmasını içerecekse, içtüzükte seçimlerin yenilenmesi halinde kurulan komite hükümsüz kalacağı için, 26 seneyi araştırmak için kurulan bir komitenin sonuca varmadan kendi kendini hükümsüz kılacağını dile getiren Erhürman buna rağmen bu öneriyi anlamlı bulmalarının beklenmemesini istedi.

Farklı seçimler için ayrı komiteler kurulmalı

Erhürman, Pazartesi getirilecek öneride ya her seçim için ayrı ayrı komite kurulması, ya da eğer bir komite kurulacaksa ilk olarak 2020 seçimini araştırıp sonra diğer seçimlere yoğunlaşacak bir komite kurulması önerisinin mantıklı olduğunu söyledi ve böyle bir durumda önergeye olumlu oy vereceklerini kaydetti. Normal bir durum yokken normalmiş gibi davranılmasının beklenmemesini isteyen Erhürman işbirliği koşulları oluşturulmaksızın işbirliği beklenmemesi gerektiğini de söyledi.

Çok sert tepki vereceğiz

26 senenin birlikte araştırılması önerisi gelirse buna çok sert tepki vereceklerini dile getiren Erhürman, yapılan “ihanet edebiyatını” da komik bulduğunu kaydetti, eğer bu tavır sürerse bunun cevabının da çok sert olacağını dile getirdi. Erhürman milletvekili yemininde en azından demokrasiyi koruma sözüne uyulmasını istedi.



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22/12/2020 15:46