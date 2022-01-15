Erhürman: Sivil toplum örgütleri ile odaların görüş ve beklentileri ön planda tutulacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yerel yönetimlerin mekânsal planlama süreçlerinde bölgelerin ekonomik ve sosyal göstergelerinin dikkate alınacağını kaydederek, planlamaların daha bilimsel ve katılımcı bir şekilde yürütülmesinin sağlanacağına vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni (KTİMB) ziyaretleri sırasında konuşan Tufan Erhürman, bu bağlamda planlamanın yapılacağı bölgelerde halkın, sivil toplum örgütleri ile odaların görüş ve beklentileri ön planda tutulacağını ve katılımcı bir yöntem izleneceğini belirtti. KTMMOB Başkanı Tunç Adanır, CTP heyetinin ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, dörtlü koalisyon döneminde daha olumlu bir süreç yaşandığına dikkat çekti. KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ise ziyaret sırasında, önümüzdeki seçimleri her zamankinden daha çok önemsediklerini vurguladı.

ERHÜRMAN: BELLİ ALANLARDA UZUN VADELİ PLAN VE PROGRAMLAR ORTAYA KOYULMALI

CTP Lideri Tufan Erhürman, bazı milletvekili adaylarının da eşlik ettiği ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamalarda, artık bu memlekette belli alanlarda uzun vadeli plan ve programların ortaya koyulması gerektiğini vurguladı. Erhürman, uzun vadeli ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma eylem planının öneminin altını çizerek, bu planın meclisten geçerek devlet politikası olması gerektiğine dikkat çekti. İmar planları meselesinin önemli olduğunu kaydeden Erhürman, mühendislik alanında çok ciddi gelişmelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Söz konusu alanda birçok yetişmiş birçok insanımızın olduğuna dikkat çeken Erhürman, bu insanlardan faydalanılması gerektiğini belirtti. Erhürman, içinde bulunduğumuz dönemde bazı zihniyetlerin kurumsal yapılar yokmuş gibi davranmayı marifet saydığına da vurgu yaptı.

İnşaat sektörünün yeni alanlarında da birlikte geliştirilebilecek vizyonlar olduğunun altını çizen Erhürman, bunların devlet politikası haline gelmesi gerektiğini anlattı. Bundan sonraki dönemde de sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışma azminde olduklarını dile getiren Erhürman, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Müteahhitleri Birliği’ne kabullerinden dolayı teşekkür etti.

ADANIR: DÖRTLÜ KOALİSYON DÖNEMİ DAHA OLUMLU BİR SÜREÇTİ

KTMMOB Başkanı Tunç Adanır da ziyaretinden dolayı CTP’ye teşekkür ederken, geçmiş dönemlerde de CTP ile sürekli olarak görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti. “Birliğimiz ve camiamızla yakın ilişkide olduğunuzdan dolayı ve meslek örgütlerinin görüşlerine her zaman danıştığınız için teşekkür ederim” diye konuşan Adanır, beklentilerinin uzun süreli bir hükümet kurulması olduğunu vurguladı. Dörtlü hükümet döneminde daha olumlu bir süreç yaşandığını ifade eden Adanır, “Halkımız ve bizler uzun soluklu planlama ve programlama görmek istiyoruz” diye konuştu.

GÜRCAFER: ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERİ HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Önümüzdeki seçimleri her zamankinden daha çok önemsediklerine dikkat çeken KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, içinde bulunulan dönemde endişe içinde olduklarını belirtti. “Varlığımızla bağlantılı olan birtakım değerleri yitirme aşamasında olduğumuz kaygılarını yaşıyoruz” diye konuşan Gürcafer, önümüzdeki seçimlerin kritik olduğuna dikkat çekti. 50 yıldır tüm dünyanın ileriye doğru gitmesine rağmen, memleketin geriye doğru gittiğinin altını çizen Gürcafer, “Yorgunuz çünkü 50 yıldır çaba sarf ediyoruz” dedi. Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi kurabilmek için kaynaklarımızın yeterli olduğunu söyleyen Gürcafer, “İnsanlarımız artık doğru şeylerden söz etmeye başladı bu yüzden umutluyuz” diye konuştu. Ekonominin, her şeyin başı olduğunu kaydeden Gürcafer, demokrasiyi geliştirmek için iyi bir ekonomiye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

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15/01/2022 13:10