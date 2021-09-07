Erhürman: Siyasi kadro kurultay yarışında, ülkeyi bürokratlar yönetiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hakikat Web TV’de Güven Arıklı’nın sorularını yanıtladı ve Azınlık Hükümeti’nin siyasi kadrolarının, kurultay yarışında olduğu için ülkeyi bürokratların yönettiğini belirtti. Halkın alım gücünün giderek düştüğünü vurgulayan Ana Muhalefet Lideri Tufan Erhürman, asgari ücretin de belirlenemediğini belirtti. Kurallara uymamayı alışkanlık haline getiren Azınlık Hükümeti’ni bir an önce istifaya çağıran CTP Lideri Erhürman, söz konusu hükümet yetkililerinin Türkiye’ye teşekkür etmekten başka bir şey yapmadığını da dile getirdi.

“SANER NE SÖYLEDİYSE, TAM TERSİ YAŞANIYOR”

Azınlık Hükümeti yetkililerinin kamuoyu üzerinden atışmaktan başka bir şey yapmadığına vurgu yapan CTP Lideri Erhürman, tarihte böyle bir durumun yaşanmadığını ifade etti. Sözde hükümetin her aldığı kararı değiştiğine dikkat çeken Ana Muhalefet Lideri Tufan Erhürman, halkın artık Resmi Gazete okumaya başladığını dile getirdi. Testler konusunda Ersan Saner’in söylediklerinin tam tersi yaşandığını vurgulayan Tufan Erhürman, ülkede aşı bolluğu olmasına rağmen aşılamanın istenilen düzeye çekilemediğini belirtti. Sürekli, “Türkiye’den parayı en iyi ben koparırım” diyen Azınlık Hükümeti yetkililerine de gönderme yapan Erhürman, Türkiye’den para gelmediğini söyledi. Tarihte Hükümet yetkililerinin kamuoyu üzerinden kavga ettiğinin görülmediğini kaydeden Tufan Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin ülke meselelerine değil, kurultaya konsantre olduğunu vurguladı.

“HALK, YAŞANANLARI İÇİNE SİNDİREMİYOR”

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin var olan düzeni de bozan bir yapıya büründüğünün altını çizen CTP Lideri, halkımızın yaşanan gelişmeleri içine sindiremediğini ifade etti. “Çocuklarımızın okula gidip gidemeyeceğini bilmiyoruz. İçimizde güven duygusu oluşmuyor” diye konuşan Erhürman, asgari ücretin de hâlâ belirlenemediğini söyledi. Yönetim mekanizmasını bilmeyen, beceriksiz bir hükümetle karşı karşıya olunduğunu belirten Erhürman, Ersan Saner’in zam haberlerini basından öğrendiğini dile getirdi. Azınlık Hükümeti’ni bir an önce istifa etmeye çağıran Ana Muhalefet Lideri Erhürman, halkımızın bu kadar kötü yönetilmeyi hak etmediğini kaydetti.

“ALIM GÜCÜ DÜŞÜYOR, ‘TUZU KURU’ OLANLAR BUNU ANLAYAMIYOR”

Elektrik meselelerine de değinen Erhürman, ihalesiz akaryakıt getirilmesinin tarihte görülmediğine dikkat çekti. Azınlık Hükümeti tarafından yapılan Basın Toplantıları’nı kimsenin anlamadığını söyleyen Erhürman, insanların alım gücünün düştüğünü ve ‘tuzu kuru’ olanların bunu anlayamadığını kaydetti. Sadece elektrik ve okul harcamalarının 5 bin Türk Lirası’na dayandığına vurgu yapan Tufan Erhürman, “Bu insanlar neyle geçinecek?” diye sordu. İnsanların tarihte ilk kez bu kadar yoksulluk sınırında yaşamaya çalıştığını ifade eden Erhürman, “Ersin Tatar ise memleketten fazla Türkiye’de geziyor” dedi. Ersin Tatar’ın sürekli popülist açıklamalar yaptığını belirten Erhürman, Tatar’ın söylediklerinin içinde kayda değer hiçbir şey olmadığını vurguladı.

“KURALLARA UYMAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİLER”

Ülkemizin krizin ortasında olduğunu, insanların ‘inim inim’ inlediğini belirten Erhürman, hükümetin ise kurultay derdinde olduğunu ve meyhaneleri gezdiğini kaydetti. Test meselelerinde de felaket yaşandığını ifade eden Erhürman, uzun test kuyruklarında insanların eziyet çektiğini belirtti. Azınlık Hükümeti ile aralarındaki iletişimin de koptuğuna dikkat çeken Tufan Erhürman, bir an önce istifa etmeleri gerektiğini belirtti. Azınlık Hükümeti’nin zerre kadar sorumluluk taşımadığına dikkat çeken Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin kendisinin dahi hiçbir kural tanımadığını vurguladı. Kurallara uymamayı alışkanlık haline getiren Azınlık Hükümeti’nin artık istifa etmesi gerektiğini söyleyen Erhürman, bu hükümetin sadece ülkenin bugününe değil, geleceğine de zarar verdiğini kaydetti.

“DEVLET DENİLEN YAPI, TARİHİN EN KÖTÜ DURUMUNDA”

Yaratılan kötü emsallerin, gelecekteki hükümetler için kullanılabilir duruma geldiğinin altını çizen CTP Lideri, gelecekteki hükümetlerin de elini kolunu bağlamaya başladıklarını söyledi. İçinde bulunduğumuz dönemde bakanların değil müsteşarların beyanat vermeye başladığına dikkat çeken Tufan Erhürman, “Tarihte görüldü mü bürokratların hükümetler adına açıklama yapması? Siyasi kadro, kurultay yarışında olduğu için ülkeyi bürokratlar yönetiyor” diye konuştu. Ülkede yönetsel mekanizma bırakmayan bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu belirten Erhürman, Devlet denilen yapının tarihin en kötü durumuna düşürüldüğünü söyledi. “Seçime müdahale olursa zaten çekiliriz” diye konuşan Erhürman, halkın artık bunu kaldıramayacağını dile getirdi.

“TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR ETMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPILMIYOR”

Açıklamalarda sürekli Türkiye’ye teşekkür edildiğini vurgulayan Erhürman, “Türkiye yönetecek, bizimkiler ise yönettiği için teşekkür edecek. Halkın özgüvenini sıfırla çarpıyorsunuz. Siz teşekkür etmekten başka ne yapıyorsunuz?” diye sordu. Meclisin işlevinin ve itibarının da bitirildiğini kaydeden Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin bir an önce gitmesinin, halkın demokratik haysiyeti açısından elzem olduğunu ifade etti. Birinci görevin enkazı yaratan ve yaşatanların gitmesini sağlamak olduğuna vurgu yapan Erhürman, hükümeti istifaya çağırarak sözlerine son verdi.

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07/09/2021 14:14