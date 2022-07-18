Erhürman: Siyasi sorumluluk belli!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından hükümeti eleştirdi. Erhürman "Bu 'kötü yönetim'i şu anda 'hükumet'te olan partiler, kişiler ve zihniyet sergilemedi mi?" ifadelerini kullandı.

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

"Maalesef uzun bir süredir kötü yönetilen bir sürecin sonuçlarını yaşamaktayız" diyor Sn. Üstel. Sonuçlar ne? KIB-TEK'e, hem daha pahalı olan, hem de daha pahalıya taşınan akaryakıt temin etmek. Hem de ihalesiz! Bu süreç ihale sonuçlanana kadar da devam edecek!

Soruşturmalar da devam edecekmiş! Bu "kötü yönetim"i şu anda "hükumet"te olan partiler, kişiler ve zihniyet sergilemedi mi?! Bunu tespit etmek için soruşturma mı lazım?! Soruşturma hukuki sorumluluğu ortaya çıkarır. Siyasi sorumluluk ise belli! Önce onun gereğini yapın! Böyle bir "kötü yönetim"in gereği her ülkede belli! İSTİFA! Uzun açıklamalara hiç gerek yok!

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18/07/2022 11:23