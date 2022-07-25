Erhürman: Siz, bu krizde ülke yöneteceksiniz!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hükümeti eleştirdi. Erhürman "Hükumet"in yasa gücünde kararnamesinin sonucu: 29,999 TL net maaşı olandan 2,999,90 TL kesinti yapılacak. Ama 30,001 TL net maaşı olandan yapılacak kesinti yalnızca 1 TL." ifadelerini kullandı.

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

Çok kazanandan çok, az kazanandan az keseceğim diyen "hükumet"in yasa gücünde kararnamesinin sonucu: 29,999 TL net maaşı olandan 2,999,90 TL (yuvarlak hesap 3 bin TL) kesinti yapılacak. Ama 30,001 TL net maaşı olandan yapılacak kesinti yalnızca 1 TL. İlkokulda öğrenilen dört işlemi bilen herhangi bir kişinin yapmayacağı bir "hata"! Ve siz, bu krizde ülke yöneteceksiniz!

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25/07/2022 12:40