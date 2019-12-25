Erhürman: Son zamanlarda yaşanan gelişmeler bölgeyi barıştan uzaklaştırdı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, GAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı seçim süreci, Kıbrıs Sorunu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler” paneline katıldı.

Erhürman panelde ilk olarak Kıbrıs Türklerinin büyük mücadeleler vererek bugünlere geldiğini anlattı.

Kıbrıs’ta yaşanan müzakere süreçlerine ilişkin bilgi veren Erhürman, gelinen aşamada çözüme ulaşmak için en iyi modelin Federasyon olabileceğinin görüldüğünü ifade etti.

Erhürman, Rum tarafının bugüne kadar federasyon temelinde bir çözüme ulaşma sürecinde hep mazeretler ürettiğine atıfta bulunarak gelinen aşamada enerji kaynaklarını Rum tarafını çözüme ulaşabilmek için motive edici unsur olarak kullanmak gerektiğini vurguladı.

Doğu Akdeniz’de son zamanlarda yaşanan gelişmelerin bölgeyi barıştan uzaklaştırdığını anlatan Erhürman, bu durumu barışı sağlama yönünde fırsata çevirmenin önemine işaret etti.

Maraş konusuna da değinen Erhürman, Maraş konusunun uluslararası hukuk bağlamında ele alınması gerektiğini, bunun dışındaki açılımların doğru olmayacağını vurguladı.

25/12/2019 22:09