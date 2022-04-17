Erhürman: Sorumluluğunuzun bilincine varın

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın sendikalarla ilgili açıklamasına "sorumluluğunuzun bilincine varın ve sorumluluğu durmadan başkalarına atmaya uğraşmayın" diyerek tepki gösterdi

Sn. Arıklı, "statükonun bekçileri"ni sıralamış: "Sendikalar, bürokrasi, sivil toplum örgütleri, klasik muhalefet anlayışı". Paylaşımının tamamı okunduğunda muradı anlaşılıyor elbette. Sözü Sn. Sucuoğlu'na. "Sendikalar size söylüyorum Başbakanım sen anla" diyor özetle.

Bu ülkede "statükocu"nun kim ya da kimler olduğu herkesin malumu bu bir. Bu halkı, bölerek, kurumsal yapılarını sürekli ötekileştirerek, "ben yaparım olur" anlayışıyla yönetemezsiniz bu iki. Yapmaya çalıştığınız işlere "reform" adını vererek bu davranışınızı ve bizi daha da geriye götürme çabalarını meşrulaştıramazsınız bu üç. Hükumet ortağınıza, hükumetinizin başına sosyal medya üzerinden mesaj ve ayar vererek kendinizi olan bitenden soyutlayıp aklayamazsınız bu da dört.

İnsanlarımız krizin altında ezilirken, her söylediğinin birkaç gün sonra tersini yapan bir hükumetin ortağısınız. Sorumluluğunuzun bilincine varın ve sorumluluğu durmadan başkalarına atmaya uğraşmayın. Tutmaz! .

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17/04/2022 15:25