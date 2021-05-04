Erhürman: Statükoyu bitirecek modalite geliştirilsin, resmi müzakereye başlayalım diyecektik

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, geçen hafta yapılan Cenevre’deki Kıbrıs konulu gayrı resmi 5+BM toplantısında Türk tarafının siyasi eşitliğin savunması ve ucu açık olmayan statükoyu bitirecek resmi müzakerelere başlamasının talep etmesi gerektiğine dikkat çekti. Tufan Erhürman, Kıbrıs Rum Lider Nikos Anastasiadis’in Türk tarafının çözüm konusundaki tavrını ret etmesi durumunda izolasyonların kaldırılması konusunun anlatılması gerektiğini vurguladı.

Erhürman kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Cenevre'ye gidip, BMGK kararlarında yer alan siyasi eşitlik açıkça kabul edilsin, sonuç odaklı, ucu açık olmayan ve status quo'yu bitirecek modalite geliştirilsin, resmi müzakereye başlayalım diyecektik.

Anastasiadis, Crans Montana'da yaptığı gibi bunu reddederse, AB ve BMGK üyeleri nezdinde girişimlere başlayacak ve irademizi hatırlatıp, çözüm için Anastasiadis üzerinde baskı kurulmasını talep ederek, izolasyonların hiçbir meşru gerekçesi kalmadığını, kaldırılması gerektiğini anlatacaktık.

Şimdi Anastasiadis "uluslararası seferberlik" başlatacağını, Türk tarafının BMGK kararları dışında olduğu konusunda AB ve BMGK üyelerini bilgilendireceğini söylüyor. Cenevre'de elde edilen başarı bu!!!”

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04/05/2021 16:14