Erhürman: Sucuoğlu, herhangi bir hükümet formülü ile ilgili öneri yapmadı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile görüşmesinin ardından yeniden bir açıklama yaparak, toplantıda herhangi bir hükümet formülüyle ilgili bir öneri yapılmadığının altını çizdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya üzerinden UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile görüşmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Erhürman, Sucuoğlu’nun ziyaretinde herhangi bir hükümet formülü ile ilgili bir öneri yapmadığını, bu konunun gündem olmadığını ifade ederek, “Dolayısıyla hükümeti kurma görevinin Sn. Sucuoğlu'nda olduğu dikkate alınırsa CTP'nin Sn. Sucuoğlu başkanlığındaki herhangi bir hükumet formülünde yer alması söz konusu değildir” dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Bir kez de yazılı olarak açıklayalım ki herhangi bir yanlış yorum söz konusu olmasın:

1. Sn. Sucuoğlu başkanlığındaki UBP heyetinin CTP'yi ziyaretinde CTP'ye herhangi bir hükumet formülü ile ilgili öneri yapılmadı. Bu konu gündem dahi olmadı. Dolayısıyla hükumeti kurma görevinin Sn. Sucuoğlu'nda olduğu dikkate alınırsa CTP'nin Sn. Sucuoğlu başkanlığındaki herhangi bir hükumet formülünde yer alması söz konusu değildir.

2. CTP, UBP heyetine, YSK açısından mümkün olan en erken tarihte seçime gitmek gerektiğini, bunun için de Meclis'te seçim tarihine ilişkin bir karar üretilmesinin şart olduğunu, bu kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte mevzuata göre seçim yasaklarının başlayacağını aktardı.

3. CTP, bütçenin seçimden önce Meclis'ten geçmesinin 2022 yılı açısından önemli olduğunu, bir hükumet kurulması halinde ana muhalefet partisi olarak bu konuda diyaloga açık olacağını vurguladı.

4. CTP, Yüksek Mahkeme Başkanı'nın seçimin selameti için seçimle ilgili yasada değişiklik yapılması gerektiği yönündeki uyarıları çerçevesinde, Meclis'teki tüm partilerin eşit katılımıyla oluşturulacak ve oy birliğiyle karar alacak bir ad hoc komiteye katılmaya hazır olduğunu bildirdi.

5. CTP, komitelerden oy birliğiyle geçmiş olan yasaların Meclis'e getirilmesi çağrısı yaptı ve bu yasaların gelmesi durumunda destek vereceğini açıkladı.

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02/11/2021 23:09