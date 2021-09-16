Erhürman: Tam bir felaketsiniz!

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16/09/2021

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Erhürman: Tam bir felaketsiniz!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kirli yakıt nedeniyle  50 adet enjektörün hasara uğramasıyla ilgili olarak "Hem hukuku ihlal ettiniz, hem halk sağlığı ile oynadınız, hem de KIB-TEK'e zarar verdiniz. Bu yetmedi, şimdi aynı yöntemle yine alım yapıyorsunuz. Tam bir felaketsiniz!!!" dedi.

Açıklama şöyle:

Kıbrıs Türk Makina Mühendisleri Odası, KIBTEK Genel Müdür Yardımcısı'nın mahkeme kararına da giren ifadesinde kirli olduğu tespit edilmesine rağmen alındığını belirttiği yakıt dolayısıyla 50 adet enjektörün hasara uğradığının saptandığını ve bunun maliyetinin 450,000 Euro olduğunu açıkladı. Zararın daha da artacağını belirtti.

Hem hukuku ihlal ettiniz, hem halk sağlığı ile oynadınız, hem de KIB-TEK'e zarar verdiniz. Bu yetmedi, şimdi aynı yöntemle yine alım yapıyorsunuz. Tam bir felaketsiniz!!!

16/09/2021 16:59
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TAGS: Tufan Erhürman, kıbtek, haber
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