Erhürman: Tasarının komiteye çekilmesi gerektiğini anlatmaya çalıştık

Meclis’te "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı"na ilişkin görüşme devam ediyor.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, sabahtan beridir tasarı ile ilgili düzeltmelerin genel kurulda yapılamayacağını ve tasarının komiteye çekilmesi gerektiğini anlatmaya çalıştıklarını kaydetti. “Bütün iyi niyetli girişimlerimize rağmen zannederseniz ki bu işi sabaha kadar sürdüreceksiniz da biz de uyuyacağız ve siz de bunu geçireceksiniz, yanılırsınız. Sıkıntı sizin bu meclisi her istediğini yapabileceğiniz bir yer olarak görmenizdir” dedi. Erhürman’ın konuşması esnasında da Meclis’te tansiyon yükseldi.

Erhürman, Meclis’in çalışma düzeni bozulmuşsa Meclis Başkanının ne yapması gerektiğinin belli olduğunu belirtirken , UBP milletvekili Hüseyin Çavuş yerinden söz alarak CTP’li vekillerden kendilerinin cevap hakkını engellememesini ve CTP’li milletvekillerinin kürsüden inmesini istedi.

Hakan Dinçyürek de yerinden CTP’li milletvekillerinin hukuka ve demokrasiye uygun davranmalarını istedi.

Erhürman’ın hükümeti göz göre göre demokrasiyi ve Meclisi ayaklar altına almakla suçlaması üzerine bazı iktidar vekilleri de ayağa kalkarak kürsünün önüne gitti, vekiller arasında tansiyon yükseldi.

CTP milletvekilleri Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin oturumu kapatmasını isterken, Töre milletvekillerini meclis iç düzenine uymaya davet etti. Töre’nin uyarılarına rağmen Milletvekilleri yerlerine oturmadı.

Bu esnada, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler kürsüye giderek konuşmak istedi ancak CTP’li milletvekilleri kürsüden inmedi.

Gerginliğin artması üzerine oturuma 10 dakika ara verildi. Aranın ardından İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler söz alarak eleştirileri yanıtladı.

Ek verilecek...

TAK Haber: Filiz Seyis

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24/08/2022 23:37