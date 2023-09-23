Erhürman: Tatar'ın Üçlü Görüşmeyi Reddetmesi Doğru mu, Yalan mı Açıklansın

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Hristodulidis'i üçlü görüşmeye davet ettiğini, ancak Rum liderin açıklamalarına göre Cumhurbaşkanı Tatar'ın bunu reddettiğini belirtti.

Erhürman, paylaşımında ayrıca, "Doğru mu, yalan mı açıklansın tabii! Ama doğruysa sormak gerekiyor... Sn. Guterres üçlü görüşmeye davet ediyorsa ortada statülerin eşitliği konusunda bir sorun mu var? "İki lider" ve BM Genel Sekreteri görüşecek... Gidersiniz ve düşünceleriniz neyse söylersiniz! Böylece New York'ta bulunmanız da belki bir mana kazanır. Hem böylece biz "Kıbrıslı Türkler nerede? yokuz!" dediğimizde kızacağınıza belki bu halka söyleyecek bir şeyler de bulursunuz!

Katılmanız durumunda çok anlamlı bir şey söyleyeceğinizi düşündüğüm için değil! Yalnızca Kıbrıslı Türkleri diplomasiden, diyalogdan kaçan taraf olarak göstermeye kimsenin hakkı olmadığı için söylüyorum bunu!

Tekrar ediyorum: Sn. Hristodulidis yalan söylüyorsa bunun yalan olduğunu açıklayın tabii!" ifadelerine yer verdi.