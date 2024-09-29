Erhürman: Temel konu elbette Kıbrıs sorunu ve bölgedeki gelişmelerdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, New York’ta diplomatik temaslarına hız kesmeden devam ediyor. Erhürman sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşım ise şu şekilde;

"Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılmak için gittiğimiz New York’ta, toplantı dışında,

1. Rusya Federasyonu'nun Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Anna Evstigneeva,

2. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Avrupa ve Asya’dan sorumlu Genel Müdürü Angelina Eichhorst,

3. Birleşmiş Milletler Avrupa ve Orta Asya Bölümü Genel Müdürü Kayoko Gotoh,

4. CHP Genel Başkanı Özgür Özel,

5. ABD’nin Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood,

6. Türkiye Cumhuriyeti’nin BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ve

7. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile de yararlı ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerin çoğunda heyetler de yer aldı.

Sosyalist Enternasyonal’de yaptığımız konuşmada da, tüm görüşmelerde de temel konu elbette Kıbrıs sorunu ve bölgedeki gelişmelerdi.

Dün gece yarısı itibarıyla adamıza döndük. Yarından itibaren görüşlerimizi, düşüncelerimizi ve izlenimlerimizi paylaşmaya başlayacağız."