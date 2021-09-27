Erhürman: Toplumun zamanını çalıyorlar

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakanlık makamının icraat makamı değil, üzüntü makamına dönüştüğünü savunarak, tarihte bu kadar kötü bir hükümetin görülmediğini ifade etti.

CTP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Özgür Gazete’de Soru-Yorum programına konuk olarak değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın uluslararası arenadaki tezlerinin toplumun zamanını çalmaktan öteye gitmediğini öne süren Erhürman, gerçekçi olmayan bir şey üzerinden politika yapılamayacağını vurguladı.

“TOPLUMUN ZAMANINI ÇALIYORLAR”

Kapsamlı çözüme dair adım atılmasının şu an zor olduğunu ifade eden Erhürman, iki liderin inisiyatifinde bir şey olmayacağının artık görüldüğünü söyledi. Erhürman, gerçekçi olmayan bir şey üzerinden toplumun zamanının çalındığını da öne sürdü.

“İKİ DEVLETLİLİK TEZİ DÜNYADA KABUL GÖRMEZ”

Uluslararası arenadaki bütün ilişkilerde zedelenme olduğunu savunan Erhürman, “Bizim derdimiz Dünya’ya açılmadır. Ersin Tatar’ın yarattığı tez ise bir yerden alıp daha da geriye götürme gibi endişe uyandırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor” diyerek, iki devletlilik tezinin Dünya’da kabul görmeyeceğini ifade etti.

“CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI, MECLİS’İ TANIMIYOR”

Ersin Tatar’ın kapsamlı bir rapor sunacağını söylediğini belirten Erhürman, Meclis’te bu kapsamlı rapordan kimsenin haberinin olmadığını söyledi. “Siz Cumhurbaşkanlığı makamı olarak bu Meclis’i tanımıyorsunuz” diyen Erhürman, Meclis’in itibarının da yerle bir edildiğini öne sürdü. Ersin Tatar’ın kendi istediği şeyleri bir kağıda yazıp sadece Türkiye ile istişare ettiğini iddia eden Erhürman, Meclis’in itibarının tarihte bu kadar yerlerde sürünmediğini ifade etti.

“SİYASİ YAPI İÇERİSİNDE İSTİKRAR SAĞLANMALI”

Hükümetin tek gündeminin kurultay olduğunu savunan Erhürman, siyaseti bir şey yapmak için değil bir şey olmak için yaptıklarını dile getirdi. Erhürman, siyasi yapı içerisinde istikrarın sağlanması gerektiğine de vurgu yaparak, memleketin daha fazla kaybedecek zamanının kalmadığını belirtti. Erhürman, gençlerin göç yollarına düştüğünü ve toplumun öfkesinin giderek arttığını da iddia etti.

“TOPLUMUN GAİLESİNİ ÇEKMİYORSUNUZ”

Kıbrıs Türk halkına karar verme şansının verilmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, Hükümetin pandeminin en yüksek döneminde bile kurultay için meyhane toplantıları yaptığını öne sürdü. Hükümetin Anayasa’yı da ihlal ederek erken seçime gitmediğini söyleyen Erhürman, söz konusu durumun ülke tarihine kara bir leke olarak geçtiğini savundu. Böyle bir kriz döneminde bile istihdamlar ve vatandaşlıkların da devam ettiğini savunan Erhürman, “Bu kriz döneminde bile bunları yapıyorsan, demek ki bu toplumun gailesini çekmiyorsun” dedi.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR”

Ülkede eğitim krizinin de yaşandığını ifade eden Erhürman, eğitimde fırsat eşitsizliğinin olduğunu savunarak, “Çocuklar kendi haline terkedilmiştir. Plan ve program eğitim konusunda da ne yazık ki yoktur” dedi.

Hükümetin şimdiden toplumu böldüğünü öne süren Erhürman, sağlık pandemisinin eğitim pandemisine de dönüştüğünü kaydetti.

Hükümetin KIBTEK’te bir ihaleyi yapmayı bile beceremediğini ifade eden Erhürman, “Bu tuhaflık Tanzanya’da yaşansa hükümet istifa ederdi” dedi.

“KENDİNİZE GÜVENİLMEMESİ İÇİN ELİNİZDEN GELENİ YAPIYORSUNUZ”

Başbakanlık makamının icraat makamı değil, üzüntü makamına dönüştüğünü savunan Erhürman, halkla dalga geçmeye devam edildiğini de söyleyerek, “Siz Dünya’da kendinize güvenilmemesi için ne gerekiyorsa yapıyorsunuz” dedi.

İade edilen 40 bin doz aşıyla ilgili de yorumda bulunan Erhürman, “Başka ülkeler aşıya ulaşmakta sıkıntı yaşarken, 40 bin doz aşıyı iade ederken yüzünüz kızarmadı mı?” diye sordu. Erhürman, iade edilen aşıların yüksek öğretimde gelecek olan öğrencilere kullanılabileceğini de belirtti.

“NE YAPTIKLARININ FARKINDA DEĞİLLER”

UBP’de her kafadan bir ses çıktığını savunan Erhürman, seçimle ilgili her şeyin UBP kurultayından sonra şekilleneceğini ifade etti.

Hükümetten bir şey beklemenin “ölü gözünden yaş beklemek” olduğunu ifade eden Erhürman, “Ne yaptıklarının farkında değildirler. Ben tarihte böyle bir UBP hükümeti de görmedim bugüne kadar. Tarihte böyle kötü bir hükümet görülmedi” diyerek sözlerine son verdi.

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27/09/2021 13:27