Erhürman: Travma yaratan olayla ilgili çalışma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman, haftalık olağan görüşme çerçevesinde saat 10.15’de bir araya geldi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Erhürman, toplumda travma yaratan cinayet olayıyla ilgili toplantılar yaptıklarını ve hem ailelere hem de çocuklara yönelik destek programları için çalışma başlattıklarını belirtti.



Başbakan Tufan Erhürman açıklaması’nın devamında şunları kaydetti:

Anastasiadis'in açıklamaları siyasi eşitlik ve federasyon konusunda olması gereken noktada olmadığını gösteriyor.

Bu açıklamalar sayın Cumhurbaşkanı’nın uzun süredir dile getirdiği zihniyet değişikliği noktasında olunmadığını da gösterir.

İkinci olarak Derinya ve Aplıç Kapıları görüşüldü. Bugünden itibaren tüm birimleriyle birlikte ihale sürecine son nokta konulması için koordinasyon toplantısı yapılacak.

Toplumda travma yaratan olayla ilgili toplantılara başladık, lk önce psikologlar ile görüştük. Uzun süredir yapılması gereken ama yapılmamış çalışmalar başlatacağız. Ailelere ve çocuklara yönelik destek programları, yaygın eğitim araçları gibi… Yaşanan olay hepimizi çok üzdü, sosyal medyadaki yorumların ölçüsüzlüğü de çok üzdü. Bununla ilgili yaygın eğitime ihtiyaç olduğu ortaya çıktı.

Rehber öğretmenlerimizle de toplantı yapacağız. Eylem planımız var, çalışma başlattık.

Dövizin geriye dorğy bir seyri var, bu bizi rahatlatmış değil, yoğun bir şekilde daha fazla ne yapılabilir bununla ilgili görüşüyoruz. Bu konulardaki yoğun çalışmaları Cumhurbaşkanı’na ilettik.