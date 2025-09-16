Erhürman: Tüm insanlarımızı eşitlik temelinde bütünleştirir, birleştiririz

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Adıyaman Semsûr Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanının ekonomi, turizm ve sağlık danışmanları var; fakat bu konularda Cumhurbaşkanlığından beş yıl içinde herhangi bir çözüm önerisi duymadık. Cumhurbaşkanlığının bütün fonksiyonları açısından beş bomboş sene geçirdik” diye konuştu. Yoğun bir katılımla, samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette Adıyaman Semsûr Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bekir Bayburt da hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, bu ülkenin bu kadar güvensiz bir yer olduğu başka bir dönemin yaşanmadığına dikkat çekti ve “Çok ciddi bir güvenlik sorunu yaşıyoruz. Anayasa’da Cumhurbaşkanının başkanlığında oluşturulan Cumhuriyet Güvenlik Kurulu vardır. Bu kurulun aldığı kararların Bakanlar Kurulunda öncelikle uygulanması gerekmektedir. Ancak beş yıl boyunca bu kurul bir kez bile toplanmadı” dedi. Bazı okullarda ana dili Türkçe olmayan çocukların sayısının, ana dili Türkçe olan çocukların sayısını geçtiğine vurgu yapan Erhürman, “Memlekette ısrarlarımıza rağmen nüfus sayımı yapılmadı, nüfus politikası uygulanmadı” dedi. “Cumhurbaşkanının ekonomi, turizm ve sağlık danışmanları var; fakat bu konularda Cumhurbaşkanlığından beş yıl içinde herhangi bir çözüm önerisi duymadık. Cumhurbaşkanlığının bütün fonksiyonları açısından beş bomboş sene geçirdik” diyen Erhürman, bu beş bomboş senede beş yıl değil, beş yıldan çok daha fazlasının kaybettirildiğini belirtti. Bazı insanlarımızın güneye, bazı insanlarımızın Türkiye’ye, bazı insanlarımızın ise dünyanın hiçbir yerine gidemediğine işaret eden Erhürman, “Memleket adeta bir açık hava hapishanesine döndü” dedi.

Adalet ve eşitliğin, en önemsedikleri mesele olduğunu vurgulayan Tufan Erhürman, “Çocuklarımız gözlerini göç yollarına dikti; bütün çocuklarımız aynı sıkıntıları yaşıyor” dedi. Tufan Erhürman, “Bu ülkede geçiş noktalarının açılmadığı tek dönem, bu dönem oldu” diye konuştu. Herkesin eşit haklara sahip olduğu, her türlü ayrımcılığın reddedildiği bir gelecek için söz verdiklerini hatırlatan Erhürman, “Biz, bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biriyiz ve siyasi eşitliğimizden asla vazgeçmeyiz” dedi. Hiç kimsenin bu halkı görmezden gelmesine, bu halk yokmuş gibi davranmasına asla göz yummayacaklarının altını çizen Erhürman, “Bu adada, koşullar ne olursa olsun, bir Kıbrıslı Rum çocuğun sahip olduğu tüm hak ve olanaklara bizim çocuklarımız da sahip olacak. Bundan asla ödün vermeyiz” dedi. Tufan Erhürman, “Çocuklarımız arasında, annelerinin, babalarının kiminle, nerede evlendiğinden, kendilerinin veya ana babalarının doğum yerinden hareketle ayrımcılık yapılmasına asla izin vermeyiz. Ve insanlarımızı hangi sebeple olursa olsun bölüp parçalamaya, ötekileştirmeye, ayrıştırmaya çalışanların karşısında dimdik durur, tüm insanlarımızı eşitlik temelinde bütünleştirir, birleştiririz” diye ekledi.