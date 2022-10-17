Erhürman: Turizm Bakanlığı bürokrasisi ne anlar bu işten?

Meclis Genel Kurulu devam ediyor.

Genel Kurul’da Başbakanlığa bağlı iki bankanın Turizm Bakanlığı’na bağlanmasını eleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, koalisyon kurarken ve hangi dairelerin hangi bakanlıklara bağlanacağı pazarlığı yapılırken dairenin bakanlıkla ilişkili olup olmadığına bakılması gerektiğini vurguladı.

İki bankanın “konuyla uzaktan yakından ilgisi olmayan” Turizm Bakanlığı’na bağlandığını belirten ve “Turizm Bakanlığı bürokrasisi ne anlar bu işten?” diye soran Erhürman, hükümetin zihniyetini eleştirdi.

Akaryakıt ihalesine de değinen Erhürman, “Başbakan'ın vicdanı kaldırmadığı bahanesiyle” iptal ettiği ihaleye 19 ve 30 dolar olmak üzere en düşük teklif veren 2 firmayla hükümetin görüşecek olmasını da eleştirdi.

“Niyetiniz varsa bir komisyon kuralım da konuşalım derseniz, biz size her türlü katkıya hazırız” diyen Erhürman, Hükümeti santrale filtre takma işini denemeye kalkmaması konusunda uyardı. Erhürman, “Bir de bunu deneyelim deyip Kurumu 30 milyon zarara daha uğratmayın” diyerek, Hükümeti ülkeyi yönetememekle ve ülkeyi deneme tahtasına çevirmekle suçladı.

Erhürman’ın konuşması sırasında yerinden söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarını düzenleyen yasanın düzenlenmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

Bu habere tepkiniz:



17/10/2022 17:19