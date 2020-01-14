Erhürman: Turizmde istikrar çok önemlidir

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği 29’uncu Genel Kurulu’nda konuşan Tufan Erhürman, yaşadığımız sorunların hepsinin temelinde ne olduğunu araştırmak gerektiğini belirterek -cek -caklarla hiçbir yere varılamayacağını söyledi. Böylesi büyük bir sektörün bir turizm markası olma hedefine bir türlü ulaşılamadığını kaydeden Erhürman, “içeride sorun nedir ve dışarıda sorun nedir bunları bilmek gerek. İçerdeki temel sorun biz siyasi istikrarı sağlamak zorundayız. Turizm alanındaki yönetimin içerisinde bir biçimde sektörün çok daha fazla temsil edilmesini ve hükümetler değişse bile istikrarın sağlanmasını sağlamak zorundayız. Tanıtım ve pazarlama gibi meselelerde istikrara ihtiyaç vardır. Bir yıl bir yolda yürüyüp, diğer yıl başka yolda yürünmesi istikrar sağlamaz. İkinci mesele ise dış sorundur. Burada da ilginç paradokslar yaşıyoruz. Yeşil Hat Tüzüğü ile ilgili Rum Yönetimi bir takım değişiklikler yapmaya çalışıyor. AB Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nü geçirmedi ama Mavi Yardım Tüzüğü’nü geçirdi. Bunun altındaki gerekçe ne olabilir? Mali Yardımı bize veriyorsanız eğer, bizim turizmde önümüzü açsanız biz mali yardım da istemeyiz. Türkiye ile bu kadar iyi ilişkiler varken bize protokollerle yardım yapılıyor. Bu ilişkiler devam ederken taksit konusu bir takım sıkıntı yaratacak” diye konuştu.

14/01/2020 12:36