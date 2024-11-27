Erhürman: Türk Devletleri Teşkilatı sürecini sonuna kadar desteklerim

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT’deki açıklamalarında Kıbrıs Konusunda önemli mesajlar verdi.

Kıbrıs Konusu’nda izlenen yanlış politikalar trepki göstererek, Kıbrıs Türk halkının özne olma kapasitesini kaybetmekte olduğunu ifade etti.

Erhürman, “CTP olarak masaya oturmaya hazırız. Ancak bu kez statükoya dönüş olmayacak. Siyasi eşitliği önceden kabul edeceksiniz, takvimli oturacağız ve senelerce sürünmeyeceğiz. Yine karşı tarafın ayak sürümesiyle masa devrilirse, bu statükoya dönüşü kabul etmiyoruz” dedi.

Rum Liderin çözüme istekli, olmadığını ifade eden Erhürman, “ Sayın Hristodulidis’in samimi olduğuna dünyada kimse inanmıyor. O sadece eleştirilmek istemiyor. Statükosunu güçlendirmek istiyor” diye konuştu

Cumhurbaşkanın Tatar’In yanlış politikaları yüzünden Hristodulis’in çözüm yanlısı görüldüğünü ifade eden Erhürman, “ Hristodulidis çözüm isteyen taraf elbisesini giymeyi hak etmiyor” dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı sürecini sonuna kadar desteklediğini, belirten Erhürman, “Dünyaya açılım için bir pencere gındırılsın sonuna kadar desteklerim. Türk devletleri diye aşağılayacakmıyım… hayır… sonuna kadar desteklerim…Ama gerçekleri de konuşalım. İlk toplantıda Kırgızistan’a davet almadık. Bizim statümüz oralarda da limboda. Her ziyaret sorun olacak. Ersin Bey gibi Eşit Statü istiyorum. Bu bizim hakkımız. Ama marifet bunu hayata geçirecek politikaları uygulamak. Ben eşit statü diyerek daha Kıbrıslı Türklerin statüsünü aşağıya indirmek olmamalı. Kıbrıs’ta çözümle ancak tam eşit statü sağlanır. Çözüm iradesi varken halkın ayağını aşağıya çekenlerin bu bedeli ödemesini sağlarım” dedi.