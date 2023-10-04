Erhürman: Türkiye ile ilişkiler son dönemde biraz daha iyi

CTP Genel Başkanı Erhürman, Genç TV’de Mustafa Alkan’ın CTP- Türkiye ilişkileri ile ilgili sorusunu yanıtladı.

Türkiye’de iktidarın geçmişte KKTC ziyaretleri sırasında muhalefete de yer verdiğini hatırlatan Erhürman, “ Ancak maalesef genel anlamda burada iktidar kimse sadece onunla görüşme gibi bir durum var” dedi.

Son dönemde ilişkilerde az da olsa gelişme yaşandığını kaydeden Erhürman, “ Türkiye Büyükelçiliği resepsiyonlarına davet almaya başladık. Buralarda iletişim geçmişe göre biraz daha iyi hale geldi” diye konuştu.

Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ercan’da başbaşa görüştüğüne dair haberleri ise kesin bir dille reddetti.