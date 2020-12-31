Erhürman: Türkiye ile yapılan protokolde özel sektör yok

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, iş çevrelerinin bugün gereksiz istihdamlar yapıldığını söyleyip eleştiriler yaptığına dikkat çekerek, “İş dünyası, ‘siyasiler devlet kadrolarına partizanca istihdam yapıyor’ diye eleştirmesin çünkü bu istihdamların yapıldığı süreçte seslerini çıkarmadılar” dedi.

Tufan Erhürman, Haber Kıbrıs Web TV’de “Markaj” programında Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Yüzde 20 faizle borçlandılar”

Maliyenin en çok vergiyi özel sektörden topladığını ancak Türkiye ile yapılan protokolde özel sektörün olmadığını vurgulayan Erhürman, “Türkiye’den para almalarına rağmen yüzde 20 faizle borçlandılar, 50 milyon 500 bin TL borç aldılar. Biz faizler yüzde 10 iken iç borçlanma yapılsın, reel sektör desteklensin diye öneri yapmıştık. Esnafın ve turizmcilerin alacakları ödenmedi. Bu memlekette 100 binden fazla sigortalı yok mu? Memuru ödüyorlar çünkü sendikalardan korkuyorlar. Özelde sendika yok” şeklinde konuştu.

“Kendi bakanlarını yalanladılar”

Mecliste, Çalışma Eski Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun yayınladığı rakamlar üzerinden özel sektörde faaliyetlerini durduran 7 bin küsur işletmenin durumunu ortaya koyduklarını ancak Başbakan Ersan Saner’in bu rakamları reddettiğini dile getiren Erhürman, “Ortaya koydukları kendi rakamları bile görmezden geliyorlar. Sivil toplum örgütleri de faaliyetlerini durduran işletmelerle ilgili rakamlar yayınlıyor, hem de bakanın açıkladığından daha fazla olduğunu belirtiyorlar, buna rağmen ciddi olsun diye devletin verdiği rakamları kullanıyoruz” dedi.

“Arpa alıp satarken düşünmediler”

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun geçen gün 2 liradan arpa satışı yapılacağını açıkladığını ancak bugün 1.70’den verileceğinin açıklandığını belirten Erhürman, “Yılın başında neden 1.05 TL’den ihracat yapıldı? Arpa fiyatının ve ihtiyacın artacağını düşünemediler mi?” diye sordu.

“6 ay hükümet yoktu hangi süreci yönettiler?”

Ortada bir başarı olmadığını, sağlık, ekonomi ve eğitimde sefaleti konuştuklarını anlatan Erhürman, “Uzaktan eğitimle ilgili çalışma yapıldı mı? KDV sıfırlandı, buna rağmen herkes tablet alabilecek durumda mı? UBP-HP, 3 ay imar planı üzerinden kavga etti, ardından 3 ay da cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle geçti. Birçok sorun varken ülkede 6 ay hükümet yoktu, hangi süreci yönettiler” diye konuştu.

“Güney’de çalışanları görmezden geldiler”

Güney Kıbrıs’ta çalışanlarla ilgili konuşan Erhürman, “Nisandan beridir Güneyde çalışan ama işine gidemeyenlerle ilgili de çalışma yapılmasını istedik. 9 aydır kapılar açıldı kapandı bu insanlarla ilgili nasıl bir girişim yaptılar? Hiçbir şey yapmadılar” dedi.

“Çalışanla patron arasındaki farkı bilmiyorlar”

Patronla çalışan arasındaki farkı bilmeyen bir yönetim gördüklerini vurgulayan Erhürman, “Otel ve Casino sahipleri ile çalışanları bir tuttular. ‘Bu kadar zaman iyi para kazandınız’ denildi. Bu sektörde çalışanlara destek verilmedi. Çalışanlar pandemi öncesi emeğinin karşılığını aldı ama pandemi sürecinde çalışamayınca mağdur oldu. Çalışanlara maddi destek verilmemesi yanlıştı” diye konuştu.

“İnsanları birbirine düşürdüler”

Tufan Erhürman, “9 ay iş yapamayan esnaf ve turizm sektörü için 1500 ve 2000 TL önemli hale geldi. Özel sektör çalışanına 100 milyon TL, kamu maaşlarına da 350 milyon TL ayrılıyor. Yanlış uygulamalarla özel sektör çalışanları ile memuru, restorancılarla meyhanecileri ve otelcileri birbirine düşürdüler” dedi.

“Karantinadaki ailelerde düşünülmeli”

9 Eylül İlkokulu’nda özel sektörde çalışan gelir düzeyi düşük ailelerin çocukları olduğunu ve buradaki ailelerin karantinada işe gidemediğini vurgulayan Tufan Erhürman, “Karantinadaki dar gelirli özel sektör çalışanlarını düşünmediler” dedi.

“İş dünyası istihdamlara sesini çıkarmadı”

Seçime öncesinde yapılan partizanlıklarla ilgili konuşan Erhürman, “Seçime kısa süre kala spor kulüplerine 20 milyon TL yardım yapıldı. İnsanlara maddi yardımlar yapıldı. Partizanca ve gereksiz istihdamlar yapıldı. İş dünyası şimdi ‘siyasiler istihdam yapıyor’ diye eleştirmesin çünkü bu süreçte seslerini çıkarmadılar” dedi.

Maliyenin 2-3 ay hariç öngörülen gelirleri aldığını aktaran Erhürman, “600 milyon TL gelir kaybı yaşandı. 8 milyar TL bütçede bu 16’da birdir. Demek ki maliye çok fazla etkilenmedi. Ortalama her ay 500 milyon TL gelir vardı, eğitim ve turizmden gelirler düştü ancak vatandaşlar Güney Kıbrıs’a ve yurt dışına gidilemeyince, ülkede alışveriş yaptı ve gelirler ayda 600 milyona çıktı” diye konuştu.

“Bizim dönemimizde bütçe 50 milyon fazla verdi”

Başbakan olduğu dönemin başarılı olup olmadığı ve maliye bakanının yakınlarına arazi verdiği konusu ile ilgili izleyicilerden gelen soruyu da yanıtlayan Erhürman, şöyle konuştu:

“O dönemin Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bu konu nedeniyle istifa etti ve arazilerin iptalini istedi. Bizden sonra gelen hükümette büyük ortak arazilerin iptalini temmuz ayında yaptı ve küçük ortağına söylemedi. Bizim dönemizde döviz krizi yaşandı, Türkiye’den bu kadar çok para gelmedi, savunma için katkı gelmedi ve bunun için 334 milyon TL’lik ödeme ilk defa bütçeden yapıldı. Bunlara rağmen 50 milyon TL artıda kapattık. Bizi bolibif ve diş macunu fiyatı üzerinden eleştirenler bunları bilsinler. Biz onların yaptığını yapmadık…”

Bu habere tepkiniz:



31/12/2020 20:10