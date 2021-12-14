Erhürman: Türkiye’den alınan borçlar da yapılan ithalat da döviz üzerinden

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin, çok yönlü ekonomi politikalarıyla hükümete geleceğine dikkat çekti. CTP’nin ekonomi odaklı kadrolarıyla yola çıktığına vurgu yapan Tufan Erhürman, seçimde tüm kadroların ekonomiyi konuşmak zorunda olduğunu belirtti.

Havadis Web TV’de Damla Dabiş Özel’in konuğu olan CTP Lideri Tufan Erhürman, “Sayın Faiz Sucuoğlu ‘sterlini 12 liraya sabitleyeceğiz’ derken yeterince sorumlu davranmıyor.”

“TÜM KADROLAR EKONOMİYİ KONUŞMAK ZORUNDA”

Tufan Erhürman, asıl meselenin halkın şu anda ne yaşadığı olduğuna dikkat çekerek, tüm kadroların, memleketin ekonomisini konuşma zorunda olduğunu vurguladı. “Sayın Faiz Sucuoğlu çıkacak, UBP hükümetleri döneminde ekonomi nereden nereye getirildi, bunu söyleyecek. Kimin kaç kişiyle gezdiğini konuşmayacak” diyen Erhürman, Faiz Sucuoğlu’nun, kötü yönetimin, ekonomiyi nasıl ekstradan kötü bir duruma getirdiğini açıklaması gerektiğini söyledi.

“BAŞKA BİR DÜNYADAN SESLENİYORLAR, HALKIN GAİLESİNİ ÇEKMİYORLAR”

UBP yöneticilerinin konuşmalarına bakıldığı zaman, kendilerine başka bir dünyadan seslenildiği izlenimine kapıldıklarını ifade eden Erhürman, söz konusu kişilerin, halkın gailesini zerre kadar çekmediklerini dile getirdi. Erhürman, “Siz nasıl oluyor da döviz krizi sırasında insanların cebine elinizi uzatırsınız? Mesela hayat pahalılığını dondurmaya çalışırsınız, ücretlilerin ödediği vergilerin oranını artırırsınız? Ne yapmaya çalışıyorsunuz?” diye sordu. Bu halkın gailesini çekmeyenlerin, bu seçim döneminde aday dahi olmaması gerektiğine vurgu yapan Erhürman, UBP’nin gerçek gündeminin halk ve ekonomi olmadığına dikkat çekti.

“SAYIN SUCUOĞLU YETERİNCE SORUMLU DAVRANMADI”

Borçlar ertelenince faizlerin işlediğini söyleyen Erhürman, halkın gelirlerinin ise artmadığını hatırlattı. “Sorunları halının altını süpürme ve seçimlerin sonrasına atma gibi bir zihniyetleri var” diyen Erhürman, KIB-TEK’in 10 milyon dolar daha borç yüküne sokulduğuna işaret etti.

Bunların hepsinin, halkı daha da aşağıya çeken şeyler olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Bu konularda konuşacağınızda ağzınızdan çıkan her lafı tartarsınız. İnsanların gözü kulağı orada” diye konuştu. Erhürmen, Faiz Sucuoğlu’nun ‘sterlini 12 liraya sabitleyeceğiz’ derken yeterince sorumlulukla davranmadığını ifade ederek, “Bu işler halledilir, bitirilir ve ciddi bir basın toplantısıyla ayrıntılarıyla anlatılır. Bu konularda ciddiyetle ve sorumlulukla davranmak gerekir” dedi.

“TÜRKİYE’DEN ALINAN BORÇLAR DA YAPILAN İTHALAT DA DÖVİZ ÜZERİNDEN”

Tufan Erhürman, sorunlara bütünsel bir yaklaşım getirmek gerektiğine dikkat çektiği açıklamalarına, “Stabil para birimi meselesini gündeme getiriyoruz ve ciddi ciddi çalışıyoruz. Türkiye’den alınan borçlar da yapılan ithalat da döviz üzerinden. Piyasanın giderler bacağında yüzde 100’e yakını şu anda dövize geçmiş durumda” şeklinde devam etti.

“Biraz olsun kurultaydan, seçimden, kafanızı kaldırın da bakın Türkiye’ye, politika nereye gidiyor. Artık KKTC’de döviz nasılsa düşecek üzerinden iş yapamazsınız” diyen Erhürman, UBP hükümetlerinin, halkı fakirleştirip yoksullaştırdığını vurguladı.

“MAAŞLARIN ÖDENMESİ ARTIK HABER HALİNE GELDİ”

CTP Lideri Erhürman, önemli olanın zihniyet meselesi olduğunu yinelerken, “halkın korumak zorunda olduğumuz esas ihtiyaçlarının, acil ihtiyaçlar” olduğunu kaydetti. Ekonominin, esnafın çökmesi durumunda, bundan sonraki dönemde de gelir elde edilemeyeceğine işaret eden Erhürman, “Bu ülkenin, bu halkın gailesini çekmiyorlar. Bu zihniyetin derdi ben ne olurum derdidir” dedi. Aylardır bu memlekette maaşların ödenmesinin, haber haline geldiğine dikkat çeken Erhürman, Türkiye’den neden para aktarımı olmadığıyla ilgili de hiçbir açıklama yapılmadığını kaydetti.

“BU UÇURUMUN KENARINDAN BU MEMLEKETİ DÖNDÜREBİLİRİZ”

Tufan Erhürman, “Türkiye en çok bizi seviyor üzerinden ekonomi modeli geliştirmeye çalışacaksın. Bu zihniyetin bu memleketi getirdiği hal budur. Artık yeter” derken, “Bu uçurumun kenarından bu memleketi döndürebiliriz. Stabil para birimi üzerinden kararlar üretilecek. Bunlar Türkiye ile konuşulacak. AB ile de bu konular konuşulacak” ifadelerini kullandı. Erhürman, AB kaynaklarından yararlanmanın, bu memleketin hakkı olduğunu vurguladı. Kendilerinin bu hakkı ‘söke söke’ alabileceğinin altını çizen Erhürman, “Geçmişte de aldık zaten. Mali Yardım Tüzüğü de Yeşil Hat Tüzüğü de bizim mücadelemizle geldi” dedi.

“CTP çok yönlü ekonomik politikalarıyla geliyor. Ekonomi odaklı kadrolarıyla geliyor” diyen Erhürman, bu memleketin ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durabileceğine dikkat çekti

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14/12/2021 10:54