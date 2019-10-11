Erhürman: Türkiye’ye başsağlığı diledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Erhürman operasyonun en az kayıpla tamamlanmasını ve bölgenin en yakın zamanda huzura ve barışa kavuşmasını temenni ettiğini belirtti.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı operasyonuna ülkenin çeşitli çevrelerinden destek mesajları geliyor.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından yürütülen Harekat’ın en az kayıpla, güvenliğin sağlanması hedefine ulaşılarak bir an önce tamamlanmasını ve bölgenin en yakın zamanda huzur ve barışa kavuşmasını temenni ederim.

Bizleri çok üzen ve aralarında çocukların da bulunduğu kayıp ve yaralı haberleri geliyor.

Kayıplarımıza rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar dilerim.

11/10/2019 18:49