Erhürman: Üç meclis hukukçusu da görüş bildirdi, üç oy da iptal

CTP Genel başkanı Tufan Erhürman, mecliste basın toplantısı düzenledi ve meclis hukukçularının görüşlerini açıkladı. Erhürman, üç hukukçunun da çift mühür nedeniyle oyların geçersiz olduğu görüşünde birleştiğini açıkladı. İlgili kararları Zorlu Töre'ye aktardıklarını vurgulaytan Erhürman, "Haberleri yoksa da şimdi var. Biz, Pazartesi günü meclis başkanlık divanının Töre başkanlığında toplanması konusunda Üstel ile uzlaşmıştık. Şimdi yangından mal kaçırır gibi resmi gazete mahareti ile bir oldu bitti dayatılıyor" dedi.

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