Erhürman: Ucu açık olmayan bir süreç talep ediyoruz

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medyadan Kıbrıs sorunu hakkında açıklamlarda bulundu. Erhürman, Birleşmiş Milletler, şemsiyesi altındaki müzakerelerde masada federasyon olduğunu söyleyerek bunu herkesin bildiğini belirtti.

Erhürman açıklamasında şu ifadeleri kulllandı:"“Bizimle federasyon kurması için Rum'a yalvarıyoruz” şeklindeki açıklamaları anlamak mümkün değil. BM şemsiyesi altındaki müzakerelerde masada federasyon var. Bunu herkes biliyor. Biz, öngörülebilir bir ortama sahip olmak, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin yerini adil bir işbirliğine ve kalıcı barışa bırakmasını sağlamak ve statükonun devamı dolayısıyla önümüze çıkan engelleri aşmak için bir an önce kapsamlı çözüme ulaşmak istiyoruz. Bunun için de başta özne olmamızın temel anahtarı olan siyasi eşitlik olmak üzere temel parametreler ekseninde çözüm irademizi ortaya koyuyor, başlayacak olan müzakere sürecinin daha öncekilere benzememesi için de ucu açık olmayan bir süreç talep ediyoruz. Mesele bundan ibaret…"

03/12/2019 15:02