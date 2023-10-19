Erhürman: Ülke gettolaşmaya doğru sürükleniyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Paradise Park’ta basın toplantısı düzenliyor.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman basın toplantısında yaptığı konuşmada, hükümete eleştirilerde bulundu ve ülkede ekonomik açıdan tarihin en ciddi yoksullaşma döneminin yaşandığını savunarak, “Kıbrıs Türk halkının alım gücü her geçen dakika eriyor” dedi.

“Ekonomide yaşanan yoksullaşmayı önlemek için hükümetin kılını kıpırdatmadığını” ifade eden Erhürman, sadece yoksullaşma değil, Kıbrıslı Türklerin yoklaşmaya doğru sürüklendiğini ileri sürdü.

“Artık Kıbrıslı Türkler bu ülkede talebi dahi belirleyemiyor” diye konuşan Erhürman, plansız bir şekilde ülkenin sürekli nüfus aldığını kaydetti. Erhürman, mülkiyette ve nüfusta 5 yıllık planın ortaya konulmasını gerektiğini söyledi.

“Bu hızla bu iş yaşanırsa 5 yıl belki daha az sürede bu topraklarda bugün olduğumuz noktada olmayacağımız görülüyor” diyen Erhürman, ülkede gettolaşmaya doğru sürüklenildiğini söyledi.

Erhürman, “Biz halkımızla birlikte bir yola çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz… Birlikte bu yol yürünecek ve bu yolun sonunda ülke birlikte yönetilecek” şeklinde konuştu.

Erhürman, CTP’nin, 27 Ekim Cuma akşamı bir yürüyüşle sokakta eylemlilik sürecini başlatma kararı aldığını açıkladı.