Erhürman: Ülkede iskemle oyunu devam ediyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, en derin ekonomik ve demokratik krizi yaşanırken “ülkede iskemle oyununun devam ettiğini” savundu.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı (KTEZO) ziyaret etti.

CTP heyetiyle KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç ile Genel Koordinatör Hürrem Tulga arasındaki görüşmede yaşanan sıkıntılarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu ve bundan sonra izlenecek yol haritasıyla ilgili değerlendirme yapıldı.

Erhürman’a ziyarette milletvekilleri Fikri Toros ile Filiz Besim de eşlik etti.

-Erhürman: “Ekonomide en önemli unsurlardan biri öngörülebilirliktir”

Ziyaret sırasında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin durmadan bir aktivite içerisinde olduğunu kaydetti ve bu aktivitelerden hiçbirinin de Kıbrıs Türk halkının menfaatleri doğrultusunda olmadığını savundu.

“Sürekli bir şekilde ‘iskemle oyunu’ oynandığını” söyleyen Erhürman, bu sırada da memleketin en derin ekonomik ve demokratik krizlerinden birini yaşadığını belirtti.

İnşaat sektörünün çevresindeki yan sektörlerde bir hareketlilik, bunun dışında kalan alanlarda ise sıkıntı olduğunu belirten Erhürman, hareketlilik olan sektörlerde bile öngörülebilirlik sorunu olduğunu kaydetti. Erhürman, ekonomide en önemli unsurlardan birinin öngörülebilirlik olduğunu da belirtti.

-“Talep açısından Kıbrıs Türk halkı artık yok hükmünde”

Kıbrıs Türk halkının alım gücünün düştüğünü ifade eden Tufan Erhürman, piyasada oluşan talep boşluğunu da dışardan gelenlerin doldurduğunu kaydetti. Kıbrıs Türk halkının yoksullaştığını, piyasada da “yoklaştığını” dile getiren Erhürman, “Talep açısından Kıbrıs Türk halkı artık yok hükmünde” diye konuştu.

Söz konusu süreçlerin çok hızlı ilerlediğine işaret eden Erhürman, geçirilen her dakikada, geri döndürülemez hasarlarla karşı karşıya kalındığını belirtti. Gelinen durumda, 5 yıllık ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma planının önemine işaret eden Tufan Erhürman, tüm sıkıntılara karşı sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışabileceklerini kaydetti. Güneyde çalışmanın da göçün bir modeline dönüştüğünü söyleyen Erhürman, göçün birçok modelinin ortaya çıktığını dile getirdi.

-Tulga: “Esnaf dükkanı zor şartlarda açıyor”

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, yaşanan sıkıntılara çözüm de üretmeye çalıştıklarını belirtti ve sanayi sitesini de böyle bir öngörüyle yaptıklarını kaydetti.

Birçok alanda ihtiyacı giderecek duruma geldiklerini kaydeden Tulga, bu sene iyi bir planlamayla başka alanlarda da ihtiyacı giderecek durumda olduklarını ifade etti.

-Ardıç: “KTEZO ile muhalefetin birlikte hareket etmesine ihtiyaç duyuluyor”

KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç da KTEZO ile muhalefetin birlikte hareket etmesine ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Ardıç, esnafın çok zor şartlarda dükkanını açtığını vurguladı ve işbirliğinin çok önemli olduğunu ifade etti.