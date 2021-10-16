Erhürman: Ülkemizde bu kadar çok başarılı sanatçının çıkması bir gurur kaynağı

ads ads ads ads
16/10/2021

ads
ads
ads
Erhürman: Ülkemizde bu kadar çok başarılı sanatçının çıkması bir gurur kaynağı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve Milletvekili Armağan Candan, Pembe Gaziler’in 4’üncü sergisi olan ‘Toprak, Yaşam, Kadın’ sergisine katıldı. Sergide açılış konuşmasını gerçekleştiren CTP Başkanı Tufan Erhürman, ülkemizde bu kadar başarılı sanatçı çıkmasının gurur kaynağı olduğunu vurguladı ve Pembe Gaziler’i tebrik etti.


Ülkemizde bu kadar çok başarılı sanatçı çıkmasının bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Tufan Erhürman, “Pembe Gaziler’i yürekten kutluyorum” dedi. “Varoluşsal sıkıntılarımızı, sanatçılarımızın ürünleriyle varoluş mücadelesine ve varoluş güvencesine dönüştürüyoruz” diye konuşan Erhürman, uzun bir sürecin ardından sanatla tekrar buluşma şansı bulduklarını belirtti. Söz konusu sergiyle ilgili büyük bir heyecan duyduğunu dile getiren Erhürman, sanatın önemine dikkat çekerek sözlerine son verdi.

16/10/2021 12:47
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: tufan erhürman
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.