Erhürman ve heyeti, Tabipler Birliği ve Diş Tabipleri Odası’nı ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nı (KTDTO) ziyaret etti.

Erhürman’a görüşmelerinde Kadın Örgütü Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli ile eski Sağlık Bakanı Filiz Besim eşlik etti.

CTP açıklamasına göre, görüşmede, Cenevre’de gerçekleştirilen gayri resmi 5 + BM toplantısından sonra yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Erhürman, CTP’nin uzun vadeli kalkınma planlarından bahsetti.

Erhürman, Kıbrıs’ın kuzeyinde pandemi sürecinin öncesinde de doğru düzgün bir yapı olmadığını ve bunun için yeni bir yapılanmayı hedeflediklerini söyledi ve nitelikli sağlık hizmeti için planlama yapılmasının şart olduğunu vurguladı.

“EN TEMEL SORUNLARIMIZDAN BİRİ İSTİKRAR”

Ülkede en temel sorunlardan bir tanesinin istikrar olduğunu ifade eden Erhürman, hükümetlerin kısa ömürlü olmasından dolayı istikrarın sağlanamadığını, bunun için de uzun vadeli planlara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

CTP’nin bir süreden beridir 5 yıllık uzun vadeli kalkınma planlarını gündeme getirdiğine vurgu yapan Erhürman, bu planların 1990’lı yıllardan beridir yapılmadığını kaydetti.

Uzun vadeli kalkınma planlarının Anayasa’da da yeri olduğunu ve Meclis’ten geçecek bir plan olduğunu dile getiren Erhürman, “Bunu ekonominin, sosyal ve kültürel hayatın anayasası olarak görmemiz gerekir. Hükümetler değişse bile meclisten geçecek olması nedeniyle 5 yıl boyunca geçerliliği olacak, ekonomik ve sosyal alanda istikrarı sağlayacak bir plan söz konusu” dedi.

“ÇIKIŞ STRATEJİSİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Pandemiden dolayı tüm ülkelerin ekonomik olarak çıkış stratejisi belirlediğini kaydeden Erhürman, burada da bu tip bir stratejiye ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Pandemi öncesi dönemde de Kıbrıs’ın kuzeyinde doğru düzgün bir yapı olmadığını öne süren Erhürman, ekonomideki kurtuluşun 5 yıllık uzun vadeli kalkınma planlarıyla gerçekleşeceğini belirtti.

Nüfus planlamasına da değinen Erhürman, “5 sene sonra bu ülkede oluşacak nüfusa göre sağlık, eğitim ve diğer tüm alanlarda planlama yapmamız, nitelikli bir sağlık hizmeti için ona göre sağlık alt yapımızı, hemşire ve doktor sayımızı belirlememiz gerekiyor” dedi.

“ÇÖZÜMÜ BELİRSİZLİĞE HAVALE ETMEK İSTİYORLAR”

Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafının sergilediği tutum hakkında da açıklamalar yapan Erhürman, masaya getirilen 6 maddelik önerinin ilk maddesinde, iki tarafın uluslararası statülerinin eşitlenmesi talebi olduğunu ancak bunun kabul görmeyeceğinin çok önceden belli olduğunu ifade etti.

Sergilenen tutumun “Çözümsüzlük çözümdür” tutumu olduğunu ileri süren Erhürman, “Biz CTP olarak bir an önce kapsamlı çözüm isteyen bir partiyiz ve kapsamlı çözümün belirsiz bir geleceğe havale edilmesi bizi çok endişelendiriyor. 2004’ten sonra bizim uluslararası toplumla kurduğumuz tüm ilişkiler çözüm iradesi zemininde kurulmuştu. Yeşil Hat Tüzüğü’nden, Mali Yardım Tüzüğü’ne, AKPA’da İKÖ’de temsiliyete kadar hepsinin ön sözlerinde bizim çözüm irademiz var. Şimdi bu kazanımlarımızı kaybetmek üzereyiz” dedi.

GÜRKUT: “HEKİMLER HER ZAMAN BARIŞ VE ÇÖZÜM YANLISI OLDU”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, birlik olarak Kıbrıs’ta federal çözümden yana tavır koyduklarını, hekimlerin de her zaman barış ve çözüm yanlısı olduklarını vurguladı.

Birleşmiş Milletler parametrelerine bağlı federal bir çözümden yana olduklarını ifade eden Gürkut, bunun siyasal bir karar değil, yaşamsal bir sorun olduğunu kaydetti.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki sorunların pandemiyle başlamadığını dile getiren Gürkut, “Tanınmayan bir ülkede savrulan politikalar, tutarsızlık, bir plan dahilinde olmayan icraatlar vardı. Bunlar pandemide çok daha bariz bir şekilde ortaya çıktı. Nüfusumuzla ilgili net bir verimiz olmadığı için planlama yapmak çok zor. Dünyadaki standartları yakalama hedefinden giderek uzaklaşıyoruz. Bunlar çok büyük sorun” ifadelerini kullandı.

ASVAROĞLU: “2 SENE İÇİNDE ÜYE SAYIMIZIN KAÇA ÇIKACAĞINI BİLEMİYORUZ”

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Kaan Asvaroğlu da, ülkedeki nüfus planlamasının olmayışından olumsuz etkilendiklerini söyledi.

Gelecek 2 sene içerisinde üye sayılarının kaça çıkacağını öngöremediklerini ifade eden Asvaroğlu, “Planlama yapmak zorundayız. Üniversitelerde kaç tane KKTC vatandaşı olduğuyla ilgili verileri alamadık. Üniversite ve öğrenci sayılarıyla ilgili bir vizyon oluşturulması lazım. Belki baro sınavı gibi bir sınav oluşturulabilir diş hekimliği için de. Bu şekilde belli bir kriter getirilebilir” ifadelerini kullandı.

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10/06/2021 20:50