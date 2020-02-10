Erhürman: Vizyonlara bakıldığında farkların nerede olduğu anlaşılıyor

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10/02/2020

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Erhürman: Vizyonlara bakıldığında farkların nerede olduğu anlaşılıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu Markaj programına konuk oldu.

“Sosyal medyada ve birçok platformda Akıncı-Erhürman kıyası yapılıyor Bu kıysa ne söylersiniz?” Sorusu üzerine konuşan Erhürman: “Bu beni çok şaşırttı. Bu memleketin bir siyasi tarihi var. CTP’nin aday çıkardığı dönemde Akıncı’da adaydı. Sağdan 3 aday var. Neden solun adayları ve federasyon isteyenler tartışılıyor. Bu tartışmanın yapılmasının bir amacı vardır. Bir fark merak ediliyorsa sadece Akıncı değil diğer adaylarla da farkıma bakılmalıdır. Vizyonlara bakıldığında farkların nerede olduğu anlaşılıyor” dedi.

10/02/2020 17:20
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TAGS: Erhürman: Vizyonlara bakıldığında farkların nerede olduğu anlaşılıyor, haber, kıbrıs
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