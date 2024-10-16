Erhürman yarın sivil toplum ve sendika temsilcileriyle toplantı yapacak

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16/10/2024

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Erhürman yarın sivil toplum ve sendika temsilcileriyle toplantı yapacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkanı Tufan Erhürman, yarın New York temasları ve Kıbrıs sorunu konusunda sivil toplum ve sendika temsilcileri ile toplantı yapacak.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman’ın, New York temasları, Kıbrıs sorununun çözümü için yeni bir müzakere süreci ve barış inşasına yönelik düşüncelerini sivil toplum ve sendika temsilcileri ile paylaşacağı toplantı, Lefkoşa Eziç Restoran'da saat 10.00’da düzenlenecek.

Toplantının ilk bölümü basına açık olacak.

16/10/2024 11:25
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TAGS: haber, kıbrıs
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