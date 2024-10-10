Erhürman: Yaşananları temize havale etmenin yolu erken seçimdir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanlığı sürecinde yaşanan olayları adım adım anlatarak, partisi adına önemli açıklamalarda bulundu. Erhürman, UBP’nin Sucuoğlu’nu aday göstereceği bilgisiyle başlayan sürecin, yapılan oylama sonucunda Töre’nin adaylığıyla devam ettiğini ifade etti. Ancak Töre’nin, Meclis Genel Kurulu’ndaki oylamalarda gerekli oy sayısına ulaşamadığını vurguladı.

AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Yaşanmış olayların ve olguların çarpıtılmasına izin vermemek adına bir kez de yazılı olarak olan biteni adım adım anlatıyorum.

1. Süreç UBP’nin Meclis Başkanlığı için Sn. Sucuoğlu’nu aday göstereceği “kesin bilgisi” ile başladı.

2. Ancak UBP Grubu’nda yapılan oylama sonucunda Sn. Sucuoğlu’nun değil, Sn. Töre’nin aday gösterildiği açıklandı.

3. Meclis Genel Kurulu’nda yapılan ve UBP grup toplantısı ve istişareleriyle ara ara kesintiye uğrayan dört tur oylamanın herhangi birinde, Sn. Töre seçilmesini sağlayacak oy sayısına ulaşamadığı gibi, ret oylarından daha fazla kabul oyuna da ulaşamadı.

4. Bunun üzerine UBP, Sn. Töre’nin adaylığının geri çekilmesine, onun yerine Sn. Evren’in aday gösterilmesine karar verdi.

5. Meclis Genel Kurulu, UBP Grup Başkan Vekili’nden ve Meclis Genel Sekreterliği’nden gelen, Sn. Töre’nin Meclis’i o sırada açamayacağı “bilgisi” üzerine, Sn. Özdenefe’nin başkanlığında toplandı. UBP adına yapılan açıklamayla Sn. Töre’nin adaylığının geri çekildiği ve Sn. Evren’in aday gösterildiği Meclis’in bilgisine getirildi.

6. Sn. Özdenefe’nin başkanlığında yapılan ilk tur seçimin sonucunda Sn. Evren’in adaylığı Meclis tarafından 26 ret oyuyla reddedildi ve Sn. Özdenefe grup başkan vekillerinin talebi üzerine oturuma ara verdi.

7. Aynı gece geç saatlerde CTP Genel Başkanı olarak benim önüme, Meclis Başkanı Sn. Töre’ye hitaben yazılmış ve UBP Grup Başkanı Sn. Üstel tarafından imzalanmış bir evrak geldi. Bu evrakta talep edilen, Sn. Töre’nin Danışma’yı toplayıp seçim sürecinin yeniden başlatılmasını sağlamasaydı. Ben de CTP Grup Başkanı sıfatıyla bu evrakı imzaladım ve evrak Sn. Töre’ye iletildi.

8. Ancak, Sn. Töre Meclis’te bulunmasına karşın Danışma’yı toplama çağrısı yapmayacağını bildirdi. Bu bildirim üzerine Danışma toplanamadığı gibi Meclis Genel Kurulu da toplanamadı ve Meclis açık kaldı.

9. O andan bu ana kadar Meclis teknik olarak “açık”. Bize göre Meclis Başkanlığı seçimi öncesinde ve sürecinde yaşananları temize havale etmenin yolu erken seçim. UBP ya kendi yarattığı bu sorunu çözecek formülü bulacak ya da erken seçim kararı üretilmesini sağlayacak adımı atacak.