Erhürman: Yaşananların trajikomik bir hâl aldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, mecliste yaşanan belirsizlikler ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekillerinin toplantılardan haberdar olmadıklarına dair açıklamalar yaptı.

Mecliste pazartesi günü yapılacağı söylenen toplantıdan UBP milletvekillerinin habersiz olduğunu belirten Erhürman, "Bize herhangi bir resmi bildirim yapılmadı" dedi. Erhürman, UBP milletvekili Zorlu Töre'nin yaptığı açıklamaların hangi bilgiye dayandığını anlayamadığını ifade ederek, "Biz de buradayız, onlar da buradaydı ancak resmi bir bildirim almadık" şeklinde konuştu.

Erhürman, yaşananların trajikomik bir hâl aldığını belirterek, hükümetin ülkeyi yönetmeye ve ekonomik krizden çıkış için kararlar almaya devam etme iddialarını eleştirdi. "Bu yapının bu ülkeyi yönetmesi mümkün değil, artık halkımız takdirini yapacaktır" diyerek durumu özetleyen Erhürman, yaşanan belirsizliğin sadece kendilerini değil, UBP meclis grubunu da etkilediğini söyledi.

Erhürman ayrıca, Ulusal Birlik Partisi grubunda herhangi bir bilgi paylaşılmadan, Zorlu Töre'nin meclisin açılacağına dair kesin açıklamalar yapmasını eleştirdi. Toplantı yapılıp yapılmayacağının hala belirsiz olduğunu ifade eden Erhürman, UBP milletvekillerinin de durumu tam olarak bilmediğini vurguladı.

Yaşanan sürecin meclis işleyişine uygun olmadığını belirten Erhürman, "Böyle bir grup görmedik, bu şekilde bir yönetim sürdürülemez" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.