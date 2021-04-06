Erhürman: Yeniden kapanmayı kimse kaldırmaz

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümeti eleştirdi “Yeniden kapanmadan söz edilmeye başlandı. Emekçilerin, esnafın, özel sektörün bunu kaldırması mümkün değil” dedi.

rhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, artan vakalar nedeniyle tekrar gündeme gelen olası bir ‘kapanma’yı halkın kaldıramayacağını ifade etti.

Erhürman, iktidar partilerinin tek gündemlerinin parti içi koltuk kavgaları olduğunu savundu.

Tufan Erhürman'ın açıklaması şöyle:

"Vakalar artmaya devam ediyor. Yeniden kapanmadan söz edilmeye başlandı. Emekçilerin, esnafın, özel sektörün bunu kaldırması mümkün değil. Sorun nerede? Ev karantinasında mı, denetimde mi, temaslı takibinde mi, hepsinde mi? Vakaların kontrol altına alınmasıyla, aşılamayla ilgili öngörü ne? Tatmin edici hiçbir açıklama yok!

Bu arada hayat pahalılığı ile ilgili akıl dışı karar sonrası hekimler, kamu çalışanları eylemde. Ülkeyi, halkı kaostan kaosa sürüklerken iktidar partilerinin gündemi yine, yeniden, sadece parti içi koltuk kavgaları!"

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06/04/2021 22:00