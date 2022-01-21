Erhürman: Yerel yönetimler nezdinde planlama seferberliği başlatılacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin tüm bölgelerinde mekânsal planlama yapılabilmesi için yerel yönetimler nezdinde bir planlama seferberliği başlatılacağını kaydetti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman, KKTC Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz’ı ziyaret etti.

Erhürman, benzer özellikler gösteren ve gelişimlerinin beraber düşünülmesi gereken belediyelerin ortak planlar geliştirmelerinin teşvik edileceğini belirtti.

İlerleyen dönemde birlikte çalışmanın önemine işaret eden Tufan Erhürman, muhtarların halka en yakın kesim olduğunu ve bunu bilerek hareket edeceklerini kaydetti.

Erhürman, KKTC Muhtarlar Derneği’nin yeni binasının da hayırlı olmasını diledi.

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21/01/2022 17:27