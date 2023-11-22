Erhürman: Yıllar geçiyor ama verdikleri mücadelenin değeri hiç azalmıyor

Kıbrıs’ta barış mücadelesinin öncülerinden biri olan Özker Özgür, ölümünün 18’inci yıldönümünde kabri başında anıldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) eski Başkanı, eğitimci ve siyasetçi Özker Özgür, 18 yıl önce bugün hayatını kaybetmişti. Özker Özgür ile eşi Zehra Özgür için düzenlenen anma törenine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy ile birçok milletvekili de katıldı. Anma töreninde konuşma gerçekleştiren Tufan Erhürman, “Yıllar geçiyor ama onların çok ağır bedeller ödeyerek verdiği mücadelenin ne değeri azalıyor ne de o mücadeleyi sonuca ulaştırmak için ödenmesi gereken bedeller azalıyor” ifadelerini kullandı. Özker Özgür’ün kızı Münevver Özgür Özersay da, Özker Özgür’ün 18’nci, Zehra Özgür’ün 15’inci ölüm yıl dönümlerinde onları sevgi ve özlemle anarak, aile adına yaptığı konuşmada, “Sevgi ve özlemle anıyoruz. Geçen bir yıl içerisinde, Şampiyon Meleklerimizin kaybını yaşadık. Şimdi de Gazze şeridinde yaşananlara tanıklık ediyoruz. Mezarları huzurla yattıkları yerden çok daha fazlasıdır. Acının içerisindeyken bile biraz daha gülmeyi, bir arada olmayı öğrenebiliriz” ifadelerini kullandı. Özker Özgür’ün anma törenine ayrıca Başbakan Ünal Üstel ve farklı siyasi partilerden temsilciler de katıldı. Anmaya katılan CTP heyeti ayrıca, 18 yıl önce bugün hayatını kaybeden Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Sekreterlerinden Salih Miroğlu’nun anma törenine de katıldı.

Erhürman: Barış ve demokrasi için bugün de mücadele yürütmek gerekiyor

Anmada konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Sevgili Özker Hocamızı ve Zehra Hocamızı sevgiyle anmak için bir kez daha bir araya geldik. Yıllar geçiyor ama onların çok ağır bedeller ödeyerek verdiği mücadelenin ne değeri azalıyor ne de o mücadeleyi sonuca ulaştırmak için ödenmesi gereken bedeller azalıyor” ifadelerini kullandı. “Hala barış için, demokrasi için, eşitlik için, kendi ayakları üzerinde duran Kıbrıs Türk halkı için ağır bir mücadele yürütmek gerekiyor bugün de” diyen Erhürman, tüm bunlar için maalesef bugün de bedeller ödenmesi gerektiğine dikkat çekti. Erhürman, “Sevgili Özker Hocayı ve Zehra Hocayı anarken, onların isimlerini hoca kelimesinden ayrı söylemek olmaz. Hep o hocalık vasfı bir kenarda durdu. Verdikleri mücadeleyi daha da anlamlı kıldı. Özker Hocanın kitaplığını gördüğüm günü hiç unutmam. Okuyan insanlardı. Sürekli öğrenmeye çalışan insanlardı. En önemlisi de okumadan yazmaması gerektiğini bilen insanlardı. Bir kez daha anıları önünde sevgiyle, saygıyla, özlemle eğiliyorum” diye ekledi.