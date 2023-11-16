Erhürman: Yok oluş sürecindeyiz, derdim cumhurbaşkanlığı değil, erken seçim

SİM TV Yayını’nda Aysu Basri Akter ve Cenk Mutluyakalı’nın sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, güncel siyasi konuları değerlendirdi.

Halkın ilk kez ciddi

Ciddi bir yokoluş süreci yaşadığını belirten Erhürman, mevcut siyasi yapının değişmesi gerektiğini söyledi.

Erhürman, 2-3 yıl sonra şimdiki mevcut sorunlardan halkın çok başka şeyler konuşmaya başlayacağı endişesini paylaştı.

Erhürman Cumhurbaşkanlığı’na adaymısınız sorusu üzerine “ Partide bu konu henüz konuşulmadı. Bu şartlarda Cumhurbaşkanı seçimi konuşmayı lüks buluyorum. Büyük sorunlarımız var. Yoksa istesem, 2 yıl daha oturup hiç bir şeye karışmam. Kahve kahve gezerim, oy isterim. Ama tekrar edeyim. Yokoluş sürecindeyiz. Mevcut siyasi yapıyı değiştirmeliyiz. Halk gerçekten isterse, destek verirse, 2024’te erken seçime gideriz” yanıtı verdi.