Erhürman: Yöneten de yok, yönetmeye niyeti olan da!

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23/03/2022

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Erhürman: Yöneten de yok, yönetmeye niyeti olan da!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, akaryakıtta satışında yaşanan kriz ardından gelen zammı değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman "“Paramızla rezil oluyoruz”…Hükumet: Tıs yok! Ne bir açıklama, ne yorum! Yöneten de yok, yönetmeye niyeti olan da! Saldım çayıra Mevlam kayıra!”" ifadelerini kullandı.

Erhürman'ın  paylaşımı şöyle:

“Benzinciler Birliği: “ Son altı aydır her fiyat değişiminde bu yaşanıyor”. Yani iddia, akaryakıtın pahalı olacağı bilindiği için tedarikçi zammı bekliyor… Tedarikçi: “Gemi fırtına nedeniyle gecikti. O nedenle yeterli akaryakıtı tedarik edemedik”. Kuyruklarda beklemek zorunda kalan yurttaş: “Paramızla rezil oluyoruz”…Hükumet: Tıs yok! Ne bir açıklama, ne yorum! Yöneten de yok, yönetmeye niyeti olan da! Saldım çayıra Mevlam kayıra!”

23/03/2022 13:11
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TAGS: tufan erhürman
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