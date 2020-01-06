Erhürman yüklendi, Tatar sadece 'değerlendiriyoruz' demekle yetindi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda İmar Planı Konusunda Başbakan Ersin Tatar ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman arasındaki diyalglar dikkati çekti.

Başbakan Ersin Tatar, Mağusa- Yeni Boğaziçi- İskele İmar Planı'nın hem teknik, hem de hukuki içeriğinin olduğunu belirterek, UBP olarak imar planlarına karşı olmadıklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'ın, "emirname devam ediyor" dediğini hatırlatan Tatar, "Değerlendirmeye devam ediyorum" dedi. Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasında İmar Planı'na dönük eleştitilrti yanıtlayan Tatar'a Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yerinden müdahale ederek, "ortada hukuki bir sorun var. Sizin Başbakan olarak ortaya irade koymanız gerekir" dedi.

Erhürman: "Birleşik Kurula yeniden dönme şansı yok"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın, "Birleşik Kurula yeniden dönme şansı yok" yönündeki eleştirilerine yönelik olarak ise Başbakan Tatar, sadece, "değerlendiriyoruz" demekle yetindi.

Başbakan'a sorularını sürdüren Erhürman, "Hukuken 31 Aralık 2019'da emirname sona erdi. Yeni bir tarih belirlemediniz. uzatmayacaksanız İmar Planı'nı yayınlayın... Şu anda ortada çok ciddi bir hukuki boşluk var" dedi.

UBP kanadı ise, emirnamelerin "son tarih" içermediğini belirterek, "Hukuken emirname yürürlükte" iddiasında bulundu.

06/01/2020 17:27