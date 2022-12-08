Erhürman: Yürekten kutlarım

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08/12/2022

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Erhürman: Yürekten kutlarım

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Satranççımız Hüseyin Can Ağdelen, 2022 Türkiye Satranç Şampiyonası üçüncüsü” ifadelerine yer verdi.

Erhürman, “Yaşattığı gurur için Hüseyin Can Ağdelen'e teşekkür borçluyuz. Yürekten kutlarım...” dedi.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

 “Seçim çalışmalarının yoğunluğu içinde gençlerimizin göğsümüzü kabartan başarılarını atlama hakkımız yok... Satranççımız Hüseyin Can Ağdelen, 2022 Türkiye Satranç Şampiyonası üçüncüsü... Yaşattığı gurur için Hüseyin Can Ağdelen'e teşekkür borçluyuz. Yürekten kutlarım...”

 

08/12/2022 18:35
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TAGS: Erhürman: Yürekten kutlarım
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