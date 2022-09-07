Erhürman: Yüzünüz kızardı mı?

Anayasa Mahkemesi kararının ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medyada yaptığı açıklamada hükümete yüklendi. "ülkeyi daha fazla kaosa sürüklemeyin" dedik. Dinlemediniz!" diyen Erhürman "Meclis'te "Anayasa'ya aykırı değil" derken yaptığınız o tuhaf "savunma"ları hatırlayıp biraz olsun yüzünüz kızardı mı?" diye sordu.

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

Elli defa söyledik! "Meclis'te hasbelkader 27 parmak buldunuz diye Anayasa'yı ihlal edebileceğinizi, muhalefeti takmayıp dilediğiniz yasayı çıkarabileceğinizi, ben yaparım olur diyebileceğinizi sanmayın, ülkeyi daha fazla kaosa sürüklemeyin" dedik. Dinlemediniz! Şimdi Anayasa Mahkemesi size aynılarını söyledi! Meclis'te "Anayasa'ya aykırı değil" derken yaptığınız o tuhaf "savunma"ları hatırlayıp biraz olsun yüzünüz kızardı mı?

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07/09/2022 12:20