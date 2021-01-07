Erhürman: Züccaciye dükkanına giren fil gibisiniz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman Meclis Genel Kurulu kürsüsünde ‘seçilemeyen’ Meclis Başkanı konusu hakkında hükümeti siyasi beceriksizlik ve basiretsizlikle suçladı. Erhürman, Başsavcılıktan gelmesi umulan görüşün de "saçma" bir beklenti olduğunu ifade etti.

ZÜCCACİYE DÜKKÂNINA GİRMİŞ FİL GİBİ

Hükümetin bu mecliste toplantılarını her şey normalmiş gibi yapma tavrından vazgeçmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, “Hiç bu kadar anormalliğin yaşandığı bir başka dönem yoktur, ben hatırlamıyorum. Hükümetin durumu tam anlamıyla züccaciye dükkânına girmiş fil gibi” dedi.

ÜLKEDEKİ DEMOKRASİ CAMINI BÖYLE KIRIP DÖKÜYOR

Tufan Erhürman, hükümetin kendi adayını bile seçemediğine işaret ederek, “Şimdi başsavcılıktan görüş bekleyeceğiz, gelecek olan görüşün ne olması umut ediliyor. 1. 2. 3. 4. 5. turda kaç oy alırsa alınsın seçileceği durumu umut ediyor. Çünkü başka aday yok denerek. Saçma bir beklenti bu… İşte züccaciye dükkanına giren fil, ülkedeki demokrasi camını böyle kırıp döküyor”

"Meclis başkanının iktidara mensup partiden çıkacağına dair düzenleme yok"

Erhürman, Pazartesi günkü oylama öncesinde Danışma Kurulu toplantısında Meclis Başkanlığı tarafından ifade edilmesine rağmen, şu anda UBP’nin Başsavcılığa “ 26 ret oyu çıksa adaylığın ret olup olmayacağının” sorulduğunu belirtti.

İçtüzükte, Meclis başkanının iktidara mensup partiden çıkacağına dair düzenleme olmadığını, ancak teamüller gereği bugüne kadar bu şekilde hareket edildiğini hatırlatan Erhürman, yaşananların siyasi bir beceriksizlik olduğunu vurguladı.

Erhürman, koalisyon ortaklarının ‘UBP iç bütünlüğüne güvenmiyorduk” diyerek, Canaltay’ı desteklememesini de eleştirdi, “Ret alan kişi değil, UBP’nin adayıdır. İki koalisyon ortağı, sorunun adayın kendisi olmasını söylüyor. Bu defa oy vereceğini dile getiriyor.” şeklinde konuştu.

Erhürman, UBP’nin adaylık konusunda Başsavcılık’tan görüş alarak, “Kaç oy alırsan al, başka aday olmadığına dair seçileceği” yönünde beklenti olduğunu savundu.

ÖZEL HÜKÜMDE YOKSA GENEL HÜKME BAKILIR

Erhürman meclis başkanlığı ile ilgili yaşanan hukuki tartışmalara ilişkin şu bilgileri verdi;

“Meclis başkanlığı konusunda özel hüküm vardır. Bu hüküm her şeyi düzenlememişse özel hükümle düzenlenmeyen konularda genel hükme bakılır. Başkanın seçimi konusunda özel hüküm içinde hiç bir yerde 1. Turda bir adayın 26 ret oyu alması durumunda ne olacağı yazılı değil. Yazmadığı için bu eksikliği gidermek için genel hükme bakarsınız bu iç tüzükte 156. Maddedir. Yan başlığı karar yeter sayısıdır. Bu maddenin 2. Fıkrası, kabul ve ret oylarından fazla olanı çekimserler eklenir, ve bulunan sayı oylamaya katılanların salt oylarını oluşturursa karar bağlanır. Yani 26 retle karara bağlanmış olmaktan söz ediliyor”

“Reddedilen Canaltay değil, UBP’nin adayı”

Erhürman, “Reddedilen Canaltay değil, UBP’nin adayıdır” dedi,

hukuksal bilgi verdi. Erhürman, hukukta Meclis Başkanlığı konusunda ‘özel hüküm’ olduğunu, seçim ve karar alma süreciyle ilgili düzenlenmeyen konular olması halinde genel hükme bakıldığını dile getirdi. İç tüzükte oylamada 26 ret oyu alınması durumunda ne yapılacağının yazılı olmadığını belirten Erhürman, sonrasında da devam edileceğinin yazmadığını kaydetti.

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07/01/2021 14:19