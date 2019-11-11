Erhürman:3’lü görüşmeye destek veriyoruz

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs’ta kapsamlı çözüm yolunda atılacak her türlü adım ve yapılacak her görüşmenin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Tufan Erhürman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, görüşmeye BM Genel Sekreteri Guterres’in de katılacak olmasının görüşmeyi daha da anlamlı kıldığını ifade etti.

Erhürman, “Uzun süredir Crans Montana sonrası yaptığı açıklamalara ve başta siyasi eşitlik olmak üzere kapsamlı çözümün BM Güvenlik Konseyi tarafından teyit edilmiş parametrelerine sahip çıkmasını beklediğimizi söylediğimiz Sayın Guterres’in de katılacak olması bu görüşmeyi daha da anlamlı kılıyor.”dedi.

“Berlin’de gerçekleşecek üçlü görüşme öncesi etkili ülke büyükelçileriyle ve Kıbrıslı Rum siyasi partileriyle görüşerek katkı yapmaya çalışmamızın sebebi bu düşüncelerimizdir.”ifadelerini kullanan Erhürman, görüşmeye bu gözle baktıklarını ve destek verdiklerini belirtti.

11/11/2019 21:54