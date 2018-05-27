Ülkede spor yetenek testi ile ilgili yapılan hazırlık çalışmaları hakkında başbakan Tufan Erhürman’a bilgi verildi. Başbakanlıkta gerçekleşen toplantıda yapılan çalışmalar hakkında Erhürman’a bilgi verilerek detaylar aktarıldı.

Başbakan Erhürman yaptığı açıklamada “Çocuklarımızda ve gençlerimizde spor kültürünün yerleşmesi, tümünün spor yapma olanaklarına kavuşturulması ve yetenekli insanlarımızın uygun yaşlarda tespit edilip geleceğe hazırlanmasının sağlanması temel hedefimiz. Uygulamaya hazırız. Programın hazırlanmasında emeği geçen hocalarımıza çok teşekkür ederim” dedi.