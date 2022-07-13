Erhürman: Bu gidiş, gidiş değil!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin, Avrupa’da en yüksek enflasyona sahip ülkelerin on katına yakın bir enflasyonla mücadele ettiğini söyledi. Ülkedeki yıllık enflasyonun yüzde 110’a, gıda enflasyonunun ise yüzde 126’ya dayandığının altını çizen Erhürman, bu rakamların her ay daha da yükselmeye devam ettiğini kaydetti. Erhürman, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte önce Mehmetçik köyünü, ardından da İskele ilçesini ziyaret ederek yurttaşlarla buluştu ve halkla görüş alış verişinde bulundu. Tarihin en ciddi ekonomik ve demokratik fukaralaşma döneminden geçildiğine işaret eden Erhürman, “Her dakika demokrasimizden, ekonomimizden, çocuklarımızın torunlarımızın rızkından kaybetmeye devam ediyoruz” dedi. Seçimin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen 3 ayda 3 kez hükümet bozulup kurulduğunu aktaran Erhürman, tarihin hiçbir döneminde önce yüzde 60’la parti başkanlığına seçilen, ardından da genel seçimlerde 24 milletvekili çıkaran bir partinin başkanının başbakanlığı kendi partisinden başka birine devretmek zorunda kalması gibi bir durumla karşılaşılmadığını dile getirdi.

“EKONOMİK KRİZİN ORTASINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAMAYA ÇALIŞTILAR”

Ülkede ekonomik kriz varken gayri meşru hükümetin ilk icraatının ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalışmak olduğunu anımsatan Tufan Erhürman, gazetecilerin sokakta, kendilerinin de Meclis’te gösterdikleri kararlı duruş sayesinde bu yasanın hayata geçmediğini, bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Anlaşması’na da değinen Erhürman, protokolde memleketin ekonomik durumuyla ilgili maddeler olması gerekirken, toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkının sınırlanması, sendikal hakların sınırlandırılması ve toplu iş sözleşmesi hakkının budanması gibi maddeler bulunduğuna, bunların hiçbirinin ekonomik ve mali konularla alakası olmadığına dikkat çekti. Büyük ölçüde Türk Lirası kullanımından kaynaklanan enflasyonun tavan yaptığı bir dönemde protokolde buna dair bir madde göremediklerini de kaydeden Erhürman, ekonomik ve mali işbirliği anlaşması adı altında ülkede kurumsal yapıya ve temel hak ve özgürlüklere ilişkin değişiklikler gündeme getirildiğini vurguladı.

“BU GİDİŞ, GİDİŞ DEĞİL”

Ülkedeki gidişatın iyiye doğru olmadığının altını çizen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yakın geçmişte çok büyük bir yangın yaşandığını ancak evlerdeki ekonomik yangından dolayı bunun bile hak ettiği kadar gündem olamadığını belirtti. Bıçağın artık kemiği delip geçtiğini aktaran Erhürman, “Bu arkadaşların bu işi bırakıp gitmesi lazım. Bunlar yerel yönetimleri de yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Anayasa’yı deldiler geçtiler. Haziran’da yapılması gereken seçimi Kasım sonuna ertelediler” dedi. Yaşanan ekonomik ve demokratik fukaralaşma sürecinin bu ülkenin kaderi olmadığının altını çizen Erhürman, bütün bu sorunları Kıbrıs Türk halkının iradesinin çözeceğine vurgu yaptı.

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13/07/2022 11:10