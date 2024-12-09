Erhürman’dan, Arıklı’ya gönderme…

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi kürsüsünde hükümeti eleştirdi, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın erken seçim söylemlerini değerlendirdi.

Ülkede çok fazla koalisyon kurulduğunu ancak hükümet ortaklarından birinin erken seçim isteminin ilk kez yaşandığına dikkat çeken Erhüman, “Küçük ortak ‘Büyük ortak pahalılığa engel olunmasına engel oluyor’ diyor. ‘Verdiğimiz sözleri tutamıyoruz, mutlu değiliz’ diyor. Bir bakıyorsunuz hükümetin diğer ortaklarından tık çıkmıyor. Sanki de çok normal bir şey yaşanıyor” dedi.

Erhürman’ın konuşması şöyle:

“Siz sadece ülkeyi değil, kendinizi yönetmekten acizsiniz” ifadelerini kullanan Erhürman, ülke tarihinde çok fazla koalisyon hükümeti görüldüğünü ancak koalisyon ortaklarından birisinin erken seçim talep ettiğinin görülmediğini söyledi.

Erhürman, Arıklı’yı kast ederek “Koalisyon ortaklarından bir tanesi sanki saatini ayarladı, belirli aralılarla televizyonlarda ‘erken seçim şarttır. Biran önce erken seçime girmeliyiz. 2025’i yeni bir hükümet karşılamalıdır’ diyor. Biz zaten bunu söylüyoruz ama bizden daha hızlı çıkan ortağınız var. Ortağınız ‘Büyük ortak pahalılığa engel olunmasına engel oluyor’ diyor. ‘Verdiğimiz sözleri tutamıyoruz, mutlu değiliz’ diyor. Bir bakıyorsunuz hükümetin diğer ortaklarından tık çıkmıyor. Sanki de çok normal bir şey yaşanıyor.