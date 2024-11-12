Erhürman'dan Arıklı'ya: ''Sözünüzü yerine getirin, bekliyoruz''

Ana muhalefet lideri Tufan Erhürman, hükümet ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın muhalefete yaptığı "Milletvekilliğinden istifa edip diğer partileri erken seçime zorlayalım" çağrısına sert tepki gösterdi. Erhürman, böyle bir çağrının YDP’nin hükümetten memnun olmadığını ve erken seçim istediğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Erhürman açıklamasında, "Eğer Sayın Arıklı hükümette olmaktan bu kadar memnuniyetsizse, hükümette kalmaya neden devam ediyor?" diye sordu. Erhürman ayrıca, ülkenin ve halkın yararına bir hükümet ortağının sürekli "hükümetten çekilme" tehdidi savurmayacağını ifade etti.

Açıklamasında Arıklı’nın partisi hükümetten çekildiği takdirde, mevcut meclis yapısının 27 milletvekiliyle güvenoyu almasının zor olduğunu vurgulayan Erhürman, Arıklı'nın bu konudaki samimiyetini sorguladı. Arıklı’nın davetini aldıklarını belirten Erhürman, "Davetin eyleme dönüşmesi, YDP’nin hükümetten ayrılmasıyla mümkün. Nezaketinin ve samimiyetinin devam edeceğinden ve sözlerinin gereğini yerine getireceğinden eminiz. Bekliyoruz…" ifadelerini kullandı.